«ألعاب القوى» تواصل الاستعداد لـ«البارالمبية الآسيوية» بطموح حصد الميداليات

يواصل منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، وتنطلق منافسات ألعاب القوى بعد غدٍ.

ويمثل منتخب الإمارات في هذه المنافسات 18 لاعباً ولاعبة هم، محمد القايد، وذكرى الكعبي، ونورة الكتبي، ومريم الزيودي، ومريم المطروشي، وأحمد نواد، ومحمد الكعبي، وبدر الحوسني، وأحمد الحوسني، ومحمد الحمادي، ومحمد عثمان، وشما المازمي، وعمير يونس، وأحمد المازمي، وعائشة الخالدي، وعباد علي، وثريا الزعابي، وأحمد النقبي.

وأكد عبيد الزعابي مدرب المنتخب لفئة المضمار، جاهزية جميع اللاعبين لخوض المنافسات، وقال: استعددنا بشكل جيد نظراً لأهمية الدورة على المستوى القاري علاوة على أنها محطة مؤهلة لأولمبياد ((باريس 2024))، وطموحنا التتويج بالميداليات، خصوصاً فيما يتعلق بلاعبي المضمار المشاركين وفي سباقي 100 متر و800 متر، لفئة T34، واللذين يشارك فيهما منتخب الإمارات بثلاثة لاعبين هم، محمد القايد وأحمد نواد ومحمد يوسف، وطموحنا الذهب خصوصاً في سباق 800 متر مع الوضع في الاعتبار أن القايد بطل كبير وسبق له التتويج بالعديد من الألقاب في مختلف البطولات الأولمبية والعالمية.

وأوضح: القايد مصمم على خوض السباق وتحقيق إنجاز جديد لرياضة الإمارات في المحفل الآسيوي.

وأشار الزعابي إلى أن أحمد نواد يمثل الجيل القادم لمنتخب القوى، والذي يتم إعداده لحمل شعلة الإنجازات، والاستفادة من ملازمته لمحمد القايد كي يسير على نهجه في تحقيق البطولات.

من ناحية أخرى يعقد اليوم الاجتماع الفني لمنتخبات القوى ورفعات القوة والقوس والسهم في الدورة، لتحديد الموعد النهائي لإقامة المسابقات، وجداول اللاعبين المعتمدين للمشاركة.

حفل افتتاح

واستعدت مدينة هانغتشو لتنظيم حفل افتتاح ضخم للدورة، وسيبدأ في الثالثة والنصف عصر غد ((بتوقيت الإمارات)) باستاد هانغتشو بارك، ويستمر لمدة 90 دقيقة، ويتضمن العديد من الفقرات التي أعدت خصيصاً لتتلاءم مع قيمة الدورة الرامية إلى تعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع العالمي، وتم الكشف عن تميمة الدورة الآسيوية الرابعة للألعاب البارالمبية في المؤتمر الصحافي للجنة المنظمة.

الريشة الطائرة

وعلى صعيد منافسات الريشة الطائرة خسر لاعبا منتخب الإمارات جمال البدواوي ومحمد المزروعي، مباراتيهما الافتتاحية ضمن فئتي (WH1) و(WH2) من الصيني تونج يانج ومن الكوري الجنوبي سويونج يو على الترتيب بنتيجة 0 - 2، ضمن مباريات الجولة الأولى التي أقيمت بصالة بينجانج.

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