خيول الإمارات تخوض تحدي «شامبيون ستيكس» اليوم

يسدل الستار اليوم على موسم السباقات الإنجليزية عبر أمسية ((يوم الأبطال))، الذي سيقام على مضمار ((آسكوت)) العريق في إنجلترا بمشاركة أبرز الخيول الإماراتية والعالمية.

وسيكون الشوط الخامس الرئيس ((شامبيون ستيكس)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى)) محط أنظار محبي السباقات حول العالم نظراً لمشاركة أقوى الخيول في هذا الشوط يتقدمها ((مستهدف)) لـ((شادويل)) بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، الذي سيواجه صراعاً قوياً مع ((هورايزون دور)) بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب باتريس كوتييه، و((كينج أوف ستيل)) بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب روجر فاريان.

كما سيمثل الإمارات في هذا الشوط أيضاً ((رويال رايم)) للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك، ((دبي أونر)) لمحمد بالعبيدة بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول ((بريتش شامبيونز لونغ ديستانس كب)) لمسافة 3100 متر ((الفئة الثانية)) مشاركة 8 خيول أبرزها ((ترولرمان)) لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و((كيبريوس)) بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و((تروشان)) بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آلان كينغ، و((كولترين)) بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني ((بريتش شامبيونز سبرينت ستيكس)) لمسافة 1200 متر ((الفئة الأولى)) 15 خيلاً أبرزها، ((سونج ألونج)) للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس سام جيمس وإشراف المدرب كارل بيرك، و((كينروس)) بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب رالف بيكيت، و((فادريم)) بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب المدرب شارلي فيلوز، و((مل ستريم)) بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربة جين تشابل هيام.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث ((بريتش شامبيونز فليز آند ميرز ستيكس)) والمخصص للمهرات والأفراس لمسافة 2400 متر ((الفئة الأولى)) مشاركة 14 مهرة و فرساً أبرزها، ((فري ويند)) بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و((جاكي أوه)) بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و((تايم لوك)) لـ((جودمونت)) بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين هاري وروجر شارلتون.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع ((كوين إليزابيث الثانية ستيكس)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى)) 11 خيلاً أبرزها، ((هاي رويال)) لجابر عبدالله بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب كيفن ريان، و((بادينغتون)) بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و((نشوى)) لعماد الصقر بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و((طاهرة)) لآغا خان بقيادة الفارس كريس هايز وإشراف المدرب ديرموت ويلد.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس والختامي ((بالمورال هانديكاب)) لمسافة 1600 متر مشاركة 20 خيلاً أبرزها، ((المبهر)) للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، و((دوكلاندز)) بقيادة الفارسة هايلي تورنر وإشراف المدرب هاري يوستاس، و((سوني ليستون)) بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب رالف بيكيت، و((بارادار)) بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جورج بووي.

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