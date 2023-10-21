ذهبيتان لمربط دبي في بطولة دولية لجمال الخيول بالمغرب

جدد مربط دبي للخيول العربية حضوره الذهبي في المباراة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة، التي اختتمت أول من أمس بضواحي مدينتي آزمور والجديدة بالمملكة المغربية، ضمن معرض الفرس الجديدة في نسخته الرابعة عشرة، وشهدت المباراة الدولية منافسات مثيرة ومشوقة بين مرابط عالمية مرموقة تصدرتها مرابط الإمارات وقطر والمغرب، وتميزت بمستوى تنظيمي عال عزز مكانة البطولة المصنفة (أ) ضمن لوئح الإيكاهو، وتألق مربط دبي من خلال مشاركته برأسين من إنتاجه المحلي، بإحرازه ذهبيتين في بطولة المهور بعمر السنة مع المهر ((دي فاهر)) وهو من الفحل((دي شخاط)) والفرس ((دي فنانة))، ومع المهر بعمر الثلاث سنوات ((دي شرط)) الذي جدد عهده مع الذهب في البطولة للمرة الثانية، وهو من الفحل ((إكسكليبور)) والفرس ((دي شيهانة)) بنت البطلة العالمية ((دي شهلا)).

وعبر المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي، عن سعادته بالإنجاز الذهبي للمهرين اللذين مثلا عينة من الإنتاج المحلي العالمي للمربط. وقال: المباراة الدولية للخيل العربية في الجديدة المغربية نعتبرها محطة ثابتة ضمن برنامجنا لكل موسم، بعدما أثبتت مكانتها ضمن أقوى البطولات الدولية. وحرصنا منذ البداية أن ننافس على المركز الأول بين عدد من أقوى المرابط العالمية وتمكنا من البداية أيضاً من تصدرها على غرار ما حققناه في البطولات الدولية المرموقة.

وأشاد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، بمستوى البطولة من كافة مكوناتها، التنظيمية ومستوى المرابط والخيول المشاركة، معتبراً إياها من أنجح البطولات الدولية. وقال: حددنا مشاركتنا في الجديدة بمهرين من إنتاجنا المحلي، وسعداء بإنجازهما الذهبي بين كوكبة من المهور ذات المواصفات والجودة العالية تمثل مرابط عالمية كبرى. بطولة الجديدة تجدد تطورها وتلفت الانتباه إلى كونها حدثاً تنافسياً يستحق الاهتمام.

احتكار

الجدير بالذكر أن مربط دبي يحتكر المركز الأول منذ بداية المشاركة الإماراتية في البطولة، كان آخرها في النسخة الماضية 2022، حيث نال لقب أعلى معدل في البطولة، ونال ذهبيتين مع المهرة ((دي نهب)) والمهر((دي شرط))، كما نال الفضة مع الفرس ((دي ريمة))، ونال البرونز مع المهر ((اس ام مشهور)) المملوك للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم.

ويتمتع المهر ((دي فاهر)) برصيد من الإنجازات منها اللقب الذهبي لبطولة الرباطية لجمال الخيل العربية الأولى في سلطنة عمان، واللقب الذهبي لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية، ولقب الوصافة الفضي لبطولة دبي للجواد العربي، كما يتمتع المهر دي شرط بسجل حافل من الألقاب، منها ذهبية بطولة الجديدة النسخة الماضية، وذهبية بطولة ((الآرتي دي كافالو)) الدولية بإيطاليا، وذهبية بطولة ستروهن الدولية، وذهبية مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، وبرونزية بطولة دبي للجواد العربي، وبرونزية مهرجان الشارقة كلباء الرابع للجواد العربي.

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