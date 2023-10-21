«الإمارات للدراجات» يحتفل بلقب أفضل فريق في العالم

احتفل فريق الإمارات للدراجات للمحترفين بحصوله على المركز الأول في تصنيف الجولة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية كأفضل فريق في عام 2023، وذلك بعد النجاحات التي حققها الفريق على مدار العام.

واحتفل الفريق بإنجازه الجديد في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، أول من أمس، بحضور مطر سهيل اليبهوني، رئيس فريق الإمارات، وماورو جيانيتي، المدير التنفيذي، وعدد من دراجي الفريق؛منهم تادي بوغاتشار المصنف الأول عالمياً، وجواو ألميدا، وآدم ييتس، وفيليكس غروسشارتنر.

وجاء إنجاز فريق الإمارات للدراجات بعدما نجح في تسجيل 57 فوزاً خلال عام 2023 عبر العديد من السباقات والبطولات بدءاً من السباقات الكلاسيكية ليوم واحد وصولاً إلى الطوافات الكبرى.

ويعد أبرز نجاحات الفريق الأداء المميز الذي قدمه نجمه الأول السلوفيني تادي بوغاتشار، الذي أنهى الموسم كأفضل دراج في العالم بعدما سجل انتصارات عدة عززت مكانته واحداً من أفضل الدراجين في السنوات الأخيرة بفوزه في السباقين التاريخيين ((روند روند فان فلاندرين))، و((إيل لومبارديا))، وكان قد فاز بلقب طواف فرنسا العريق في العامين الماضيين.

تألق

وتألق دراجو فريق الإمارات؛ إذ حصدوا المراكز الأولى في التصنيفات الفردية للدراجين؛ حيث احتل بوغاتشار المركز الأول، وآدم ييتس المركز الثامن، وجواو ألميدا المركز العاشر، ومارك هيرشي المركز الثاني عشر.

ونجح فريق الإمارات في ترسيخ مكانته كقوة في هذه الرياضة؛ حيث تمكن من تحقيق هذا الإنجاز الرائع بعد سنوات من السعي نحو التمييز وتعزيز ثقافة الفوز. ولقد عملت قيادة الفريق، بما في ذلك الإدارة والرعاة والدراجون، بلا كلل للحرص على تأمين بيئة تحث على التميز والعمل الجماعي.

وحقق الفريق هذا النصر بعد حرصه على تطوير المواهب الشابة وتأمين بيئة تعزز النمو وتوفير الدعم على مستوى عالمي لدراجيه؛ وبذلك تربع فريق الإمارات على قمة تصنيف فرق الاتحاد الدولي للدراجات لعام 2023 ممهداً الطريق لمواصلة النجاح في المستقبل.

دعم لامحدود

وقال مطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة الفريق: ((السر فيما وصل إليه الفريق من نجاحات في القيادة الرشيدة التي قدمت الدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل من أجل الوصول إلى أعلى المراتب ومنصات التتويج)).

وأضاف: ((الأداء الذي قدمه الفريق هذا العام ألهم الجميع، وعكس الجميع تطور رياضة ركوب الدراجات في الإمارات بشكل كبير خلال السنوات الماضية، كما أن مشاركة فريقنا في أعلى المستويات العالمية تعد عاملاً كبيراً في هذا التطور، نحن نعمل على بناء ثقافة قوية لركوب الدراجات في الإمارات؛ باعتبارها وسيلة نقل وترفيه ورياضة، ووجود فريق الإمارات يعد خطوة مهمة لحث الجميع على النشاط، وجعل الرياضة أسلوباً للحياة، والمشاركة في الرياضة التي تعد جزءاً رئيساً من مشروعنا العالمي لركوب الدراجات)).

وتابع: ((شهدنا في السنوات الأخيرة إنشاء مئات الكيلومترات من مسارات الدراجات في جميع أنحاء الإمارات، ما أدى إلى تصنيف أبوظبي كأول مدينة صديقة للدراجات في آسيا من قبل الاتحاد الدولي للدراجات، ونستعد الآن لاستضافة بطولة العالم للدراجات على المضمار في 2029، وبطولة العالم للدراجات على الطريق في 2028؛ لذا فهي فترة مثيرة، وتسير الأمور في الاتجاه الصحيح)).

وأعرب ماورو جيانيتي، الرئيس التنفيذي ومدير الفريق، عن سعادته بما حققه الفريق ووصوله إلى المركز الأول في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للدراجات ، مؤكداً أن صدارة التصنيف العالمي كانت من أولوياتنا منذ إنشاء الفريق، موجهاً الشكر للرعاة والداعمين من الإمارات على تحقيق هذا الحلم.

وأكد بوغاتشار، ، أن ما حققه فريق الإمارات جاء بفضل العمل الجماعي الذي يحسب للفريق كاملاً، مشيراً إلى أن وصوله إلى صدارة التصنيف كأفضل دراج في العالم يعود للجهد والتعاون والبيئة الإيجابية التي يعيشها الفريق، التي وضعته على قمة فرق العالم، مشدداً على أنه منذ انضمامه لفريق الإمارات عام 2020 منحته هذه الفرصة ليكون موجوداً على قمة تصنيف الدراجين في العالم.

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