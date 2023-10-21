3 مباريات في «سادسة الهواة» اليوم

تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى ((الهواة)) بإقامة 3 مباريات ويستقبل العروبة متصدر الترتيب برصيد 15 نقطة جاره دبا الفجيرة السادس برصيد 7 نقاط. ويستضيف الظفرة الوصيف برصيد 11 نقطة فريق مصفوت القابع في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، فيما يلتقي غلف اف سي مع الفجيرة.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.