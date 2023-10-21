سباق «دواثلون» ينطلق في «دبي باركس آند ريزورتس» اليوم

تستضيف ((دبي باركس آند ريزورتس))، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، اليوم انطلاقة فعاليات النسخة الثانية من سباق ((دواثلون)) ، ضمن 4 فئات للسباق، ويقوم بتنظيم الحدث ((RACE))، ومجلس دبي الرياضي، كجزء من فعاليات تحدي دبي للياقة، وتتاح الفرصة للمتسابقين المشاركة ضمن عدد من الفئات، تشمل سباق المسافة القصيرة (سوبر سبرينت)، وفئة سباق المسافة القصيرة والوقت المحدد (سبرينت ديستانس)، وسباق المسافة الطويلة (ستاندرد ديستانس)، وفئة مسابقة الفرق، تتفاوت مسافة كل فئة في مسابقتي الجري وركوب الدراجات، لتتناسب مع مختلف مستويات اللياقة، ويشارك في الحدث متسابقين من سن الثامنة حتى الخمسين فما فوق.

وتنطلق صافرة البداية في المضمار المحيط بدبي باركس آند ريزورتس، انطلاقاً من متنزه ريفرلاند دبي، ويستمتع المشاركون خلال السباق بالمناظر الخلابة داخل المتنزه، مروراً بالقرية الفرنسية، والممر الخشبي، وبوابة الهند و((ذا بينينسولا)).

ويحتضن مطعم ((تشيكاديز)) في ريفر لاند دبي، حفل توزيع الجوائز والميداليات، ويحصل كل مشارك في السباق على ميدالية وقميص.

يشار إلى أن النسخة الأولى من السباق أقيمت نوفمبر الماضي، واستقطب أكثر من 250 مشاركاً، تراوحت أعمارهم بين 8 إلى ما فوق 50 سنة، ضمن مختلف مستويات اللياقة.

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