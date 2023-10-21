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شباب الأهلي والوصل في إياب نهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

10/21/2023 1:03:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يحل الوصل ضيفاً على شباب الأهلي في السابعة من مساء اليوم، في مباراة إياب الدور النهائي من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، بعد فوز الوصل الصعب على أرضه بنتيجة 3 - 2، في مباراة الذهاب.

ويحتاج الوصل إلى تكرار الفوز اليوم، لحسم أول ألقاب هذا الموسم، بينما ليس أمام شباب الأهلي سوى الفوز، لتأجيل حسم اللقب إلى مواجهة ثالثة تقام السبت المقبل، في صالة النصر. وفي إطار البطولة نفسها، يلتقي بني ياس وضيفه عجمان في الخامسة من مساء اليوم، في إياب دور حسم المركز الثالث للبطولة، ويحتاج بني ياس إلى تكرار الفوز في الإياب، بعد فوزه في الذهاب خارج أرضه بنتيجة 3 - 0، لحسم المركز الثالث، بينما يحتاج عجمان إلى الفوز في الإياب، لتأجيل حسم المركز الثالث إلى مواجهة ثالثة تقام يوم 28 الجاري، في صالة الوصل.

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