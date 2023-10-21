5 ميداليات للإمارات في «عربية القوس والسهم»

رفع منتخب القوس والسهم رصيده إلى 5 ميداليات (3 فضيات، وبرونزيتين) في ختام مشاركته بالبطولة العربية الـ13 في المملكة العربية السعودية. وحصد محمد صالح، وآمنة العوضي فضية الفرق (المختلطة) لفئة القوس المركب، وشهدت منافسات فردي القوس المركب (سيدات) فوز آمنة العوضي بالفضية، وجمانة النجار بالبرونزية. وتوجت آمنة العوضي، وجمانة النجار، وروضة العوضي بفضية الفرق لفئة القوس المركب (سيدات)، وفازت اللاعبات عائشة آل علي، وعلياء آل علي، وحصة العوضي ببرونزية الفرق، لفئة القوس المحدب سيدات.

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