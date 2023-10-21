5 ميداليات للإمارات في «عربية القوس والسهم»

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفع منتخب القوس والسهم رصيده إلى 5 ميداليات (3 فضيات، وبرونزيتين) في ختام مشاركته بالبطولة العربية الـ13 في المملكة العربية السعودية. وحصد محمد صالح، وآمنة العوضي فضية الفرق (المختلطة) لفئة القوس المركب، وشهدت منافسات فردي القوس المركب (سيدات) فوز آمنة العوضي بالفضية، وجمانة النجار بالبرونزية. وتوجت آمنة العوضي، وجمانة النجار، وروضة العوضي بفضية الفرق لفئة القوس المركب (سيدات)، وفازت اللاعبات عائشة آل علي، وعلياء آل علي، وحصة العوضي ببرونزية الفرق، لفئة القوس المحدب سيدات.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN21102023000110011019ID1107279409
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.