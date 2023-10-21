الوصل يتفوق على شباب الأهلي في كأس «ADIB»

فاز الوصل أمس على مضيفه شباب الأهلي 3 - 2، باستاد راشد بدبي، في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، ((ADIB))، سجل أهداف الوصل سفيان بوفتيني في الدقيقة 16، وبوغدان لاعب شباب الأهلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 82، ((نيران صديقة)) وفابيو دي ليما في الدقيقة 87، وسجل شباب الأهلي هدفيه عن طريق بوغدان في الدقيقة 13، وعزيز غانييف في الدقيقة 53.

قدم الفريقان أداءً قوياً مثيراً طوال دقائق المباراة وجاء الشوط الأول سريعاً وحماسياً من الفريقين، وأنقذ حسن حمزة حارس شباب الأهلي، انفراداً خطيراً من أمام أمادو ديالو، وتابعها الوصلاوي هاريس، وأبعدها محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي، قبل أن تتجاوز خط مرمى فريقه في الدقيقة 3، ورد خالد السناني حارس الوصل، بالتصدي لانفراد حارب عبدالله في الدقيقة 4، وتحويل الكرة إلى ركلة ركنية.

ديربي

وفي استاد محمد بن زايد حقق الجزيرة فوزاً مهماً وثميناً على ضيفه الوحدة 2 - 1 في مواجهة الديربي، وتقاسم الفريقان الأفضلية، بتفوق ((فخر أبوظبي)) في الشوط الأول الذي شهد الأهداف الثلاثة، و((العنابي)) في الشوط الثاني. تقدم للجزيرة عمر تراوري بالدقيقة 25، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 38، فيما سجل عمر خريبين هدف الوحدة في الدقيقة 41.

وحافظ الجزيرة بفوزه الجديد على أفضلية نتائجه في المواجهات المباشرة أمام جاره الوحدة في كأس المحترفين، بعدم الخسارة في المباراة الـ 11 على التوالي، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات مقابل التعادل في 3 لقاءات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز