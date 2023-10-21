مشجعو نادٍ إسباني يرفعون علم فلسطين تضامناً مع غزة

رفعت جماهير نادي أوساسونا الإسباني العلم الفلسطيني في مباراة الفريق مع نادي غرناطة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، يوم الجمعة.

وحمل مشجعو أوساسونا الذي فاز على غرناطة 2-0، علم فلسطين، تضامنا مع أهل غزة.



فاز أوساسونا على ضيفه غرناطة 2 / صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أوساسونا بهدف عن طريق أنتي بوديمير في الدقيقة 11، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة تعرض لوكاس بويي لاعب غرناطة للطرد في الدقيقة 76.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد غرناطة عند ست نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

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