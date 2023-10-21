مشجعو نادٍ إسباني يرفعون علم فلسطين تضامناً مع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفعت جماهير نادي أوساسونا الإسباني العلم الفلسطيني في مباراة الفريق مع نادي غرناطة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، يوم الجمعة.
وحمل مشجعو أوساسونا الذي فاز على غرناطة 2-0، علم فلسطين، تضامنا مع أهل غزة.
فاز أوساسونا على ضيفه غرناطة 2 / صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم أوساسونا بهدف عن طريق أنتي بوديمير في الدقيقة 11، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59.
وشهدت المباراة تعرض لوكاس بويي لاعب غرناطة للطرد في الدقيقة 76.
ورفع أوساسونا رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد غرناطة عند ست نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).
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