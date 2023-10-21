جيزيل خوري.. اللقاء الأخير

عندما تصمت تستدعي الانتباه، وعندما تتحدث ينصت إليها الآخرون، موهبة فريدة.. مثقفة امتلكت ناصية الكلام في السياسة، ظلت طوال عمرها المهني تجوب العالم، بحثاً عن أبطال لبرامجها، لتقدم لنا الخبر والمعلومة وكشف المستور.

أتحدث عن الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، التي غابت أبدياً عن ((المشهد)) يوم الخامس عشر من أكتوبر 2023، لن يستطيع ((الريموت)) البحث ((مع جيزيل)).. إنه الصمت الأخير.

نبأ الرحيل ذكرني بزيارتها لي في مكتبي بمجلة ((الأهرام)) العربي.. كانت دردشة ثرية حول السياسة والثقافة والإعلام، تحدثت معي عن كل شيء في زهد، وكأنها كانت تستعد للرحيل.

تجولت بأسئلتي في مسيرتها المهنية والإنسانية، بدأت بسؤالي عن قدرتها على الاستمرار في الحياة بدون قلبها، وزوجها الكاتب الصحافي والمفكر اللبناني سمير قصير، الذي اغتيل في عام 2005؟.

أجابت وكأنها فراشة تحلق في السماء: الحياة أقوى من الموت، رغم أن صدمة رحيله جعلتني أتمنى الموت، وأفكر في الطريقة الأهون دون عذابات للأهل، لأنه لم يكن مجرد زوج، بل كان شيئاً مني مات، لم أعرف كيف أعيش بدونه، ولكن في لحظة اخترت فيها أن أعيش لسبب ما، لأدرك أن الإنسان عندما يختار الحياة كقرار، فإنها تأخذه ليعيش باعتبارها الأقوى من الموت.

وما أسعدني أن الناس لا يزالون يتذكرون قصير، ويعودون إليه، فأنا المرأة في حياة هذا الرجل، فهو من جعلني امرأة مختلفة، ودللني كثيراً، بل هو من خلق فيّ هذه المرأة، وجعلها حقيقة في الوجود.

لذلك تعلقت به كثيراً منذ أن تعرفت إليه وعمري 30 عاماً، أي وأنا في عز أنوثتي، ووصلت قصة حبي مع هذا الرجل العظيم إلى درجة الجنون، ويبدو أن القصص غير العادية، مثل قصة حبنا، تنتهى بسرعة. ولو قررت عمل كتاب يحمل قصتي مع سمير قصير، سيكون عنوانه ((كيان واحد)).

لاحظت أن سؤالي هذا قد جدد أحزانها، فقفزت بسؤال آخر ينعش ذاكرتها عن أول لقاء إعلامي لها مع شخصيات من مصر. بابتسامتها الطفولية قالت: كنت في بداية طريقي عام 1988، وطلب مني إجراء لقاء مع الأديب الكبير نجيب محفوظ، عقب فوزه بجائزة نوبل، وقبل استلام الجائزة، خصوصاً أنه كان رافضاً ركوب الطائرة والذهاب لاستلام الجائزة، وأرسل بدلاً منه بناته الاثنتين.

هذا اللقاء كان صعباً جداً، خصوصاً أنني قرأت أعماله باللغة الفرنسية، لكنه كان مبتسماً، وأعطاني الثقة، وساعدني كثيراً أثناء اللقاء، وقد صورت معه بمكتبه بمؤسسة الأهرام، أيضاً هناك لقاء آخر مع يوسف شاهين، وكان بالفعل لقاء العمر. ولأنني أعرف أن طموحها المهني بلا حدود.. كنت حريصاً على سؤال حول فيمن تفكر في محاورتهم؟.

كنت أحلم قديماً بمحاورة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، ولكن بالطبع أحلم بمحاورة من يؤثرون في حياتنا، وفى مقدمهم الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي، والرئيس الفرنسي. حاولت أن أعرف رأيها في ثورة 30 يونيو، وهل نجحت في إعادة المسار مرة أخرى؟.

ردت بشكل قاطع وفاصل، مؤكدة أن ثورة 30 يونيو نجحت، وأحدثت تغييراً في المنطقة العربية، وليس في مصر وحدها، لأن ما يحدث في مصر يؤثر في كل العرب، لأنها دولة محورية.

كانت هذه الأسئلة جزءاً من دردشة لم تنتهِ، على وعد بأن نلتقي ثانية لاستكمال نقاشنا، لكنها أخلفت وعدها، ورحلت لتلتقي نصفها الآخر ((سمير قصير)).