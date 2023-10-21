كثيرة، معقدة، مختلفة، عميقة، وذات مستويات متفاوتة، تلك هي طبيعة العلاقات الإنسانية التي يرتبط بها الإنسان ويعيشها خلال عمره، مع نفسه، أسرته، عائلته الكبيرة، وأصدقائه، أما أكثر العلاقات التي برغم قلة التعبير عنها إلا أنها ذات أثر ومكانة لا تقدر، فهي علاقة الأب بابنته، وعلاقة الأخت بأخيها.

ولقد تناولت السينما كما تناول الأدب هذه العلاقات، فتم تسليط الضوء على مساراتها، وتناقضاتها وتأثيراتها على حياتنا سلباً أو إيجاباً، لقد فككت السينما والأدب خيوط هذه العلاقات المتداخلة والمعقدة، في نصوص أدبية وأعمال سينمائية خالدة، وكما أزاحت القداسة عنها فإنها أزالت الضبابية والمثالية الزائدة كذلك، لتضعها في إطارها الحقيقي والإنساني، ولتؤكد على حقيقتين غاية في الأهمية: لا علاقة مثالية بالمطلق، ولا أشخاص مثاليين، لكن غير المثالي لا يعني الرديء أو الفاسد، فالابنة والأخت والأم وحتى بعض الأصدقاء النادرين يمكنهم أن يكونوا بشراً عاديين وفي نفس الوقت منارات ساطعة وسط أنواء الحياة، أو عند الضرورة.

أما ثانياً فإنه مهما أقفرت دنيا الإنسان، وتخلى كثير ممن حولنا من الأفراد أو الجماعات عنا، منحازين لغبائهم ونوازعهم البشرية، باتجاه الأذى والغدر والخيانة والغيرة والحسد و.. ، فإن أشخاصاً معينين، لا يمكنهم أن يفسدوا أو يطال الخراب قلوبهم مهما يمر الزمان، ونفترق ونضيع، هذه العلاقات ستلوح في اللحظة المناسبة، حين سنكون في أمس الحاجة لمنقذ، فما نبحث عنه، يبحث عنا في الوقت نفسه!

هذا ما ناقشه الفيلم البولندي (الحب المنسي)، الذي يعرض حكاية جراح قلب ناجح ذي شهرة وصيت كبيرين، يتعرض لغدر صديقه وخيانة زوجته، ويترك بين أيدي اللصوص ليلاقي مصيره وحيداً. وبرغم وجود صديقه الغيور، إلا أنه لم يحرك ساكناً، كأنما وجدها فرصة سانحة للخلاص منه، فتركه لمصيره ومضى. لم يمت الطبيب لكنه فقد الذاكرة، وتشرد في القرى لمدة 15 عاماً، إلى أن عثر على ابنته وعثرت عليه، فأنقذته وردت له ذاكرته وحياته.