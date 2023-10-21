يمكن تعريف غرب آسيا، بأنه آخر رقعة لآسيا غرباً، ويسمى كذلك بجزيرة العرب، وموقعها الجغرافي من بحر العرب جنوباً إلى البحر الأبيض المتوسط شمالاً، ومن الخليج العربي شرقاً إلى البحر الأحمر غرباً. وتعد جزيرة العرب مهد الحضارات والدين الإسلامي.

ومرت عبر العصور بتغير مستمر في شخصيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تغير الظروف فيها وحولها، وطبوغرافية الأرض، وما عليها من بشر وموارد، وأنظمة الحكم فيها كانت تارة مفككة، وتارة متحدة أو شبه متحدة.

وتشكل جزيرة العرب عبر العصور ثقلاً استراتيجياً عالمياً، وتحتضن الأمة الإسلامية والعربية، وهي تستطيع رفع مستوى قوتها واقتصادها وازدهارها، وتجلس مع الدول العظمى على طاولة النقاش كثقل عالمي، إلا أن ذلك يتطلب ترتيباً عربياً عربياً جديداً.

فهل هناك ترتيب عربي خليجي؟ نعم هناك حراك فكري مستمر بين المفكرين العرب على ماهية هذا الترتيب الجديد، وتحت التخبط في استراتيجيات القوى العظمى في الشؤون العربية، لم يرَ هذا الترتيب النور، وأصبحت مشاريع هؤلاء المفكرين مطموسة، ومنها بناء الهلال الخصيب، الذي يقوم على التوسع جنوباً.

وكذلك بناء هلال النفط، الذي يقوم على التوسع غرباً، ليتلاحما في هيكل واحد. وهناك مدرسة نهضوية تركز على المجتمع الذي يحتضن مؤشرات عدة، ويتم اختيار أكثرها أهمية، وتصاغ لكل منها استراتيجية تنفيذية. ومن هذا نستقي تركيبة الهيكل الفوقي، وما تحته من هياكل، كنموذج لمشروع جزيرة العرب.

ونذكر هنا الصحوة العربية الإسلامية، والتي كانت أول مشروع عربي إسلامي نهضوي تشكل بعد انهيار الدولة العثمانية، وأيديولوجيتها الرجوع إلى الإسلام لتحقيق الازدهار، إلى أن جاءت ولادة الإخوان المسلمين، الذين امتزجوا في هذا التيار، لكن مشروعهم باء بفشل على فشل.

غرب آسيا أو جزيرة العرب، لها إمكانات وقدرات رهيبة لم ترَ النور.. وهو ما يتطلب من دولها العمل على بناء القوة والازدهار على قاعدة من الحزم والإصرار في سيرورة تمتد لسنوات طويلة، لتصبح جاهزة، وتفرض نفسها كقوة عظمى، أهم عناصر القوة فيها:

1 - البنية التحتية، وهي أهم عناصر القوة، وهي كمدرج المطار، دونه لا تطير الطائرة.

-2ـ العمل المستمر والاستثمار في مؤشرات النهضة التي تعطي زخماً لنهوض الدول، ومنها التكنولوجيا المتقدمة، وجودة المواصلات والاتصالات، والمنظومة الصحية والتعليمية وغيرها.

4 - اقتصاد قوي ومتميز على المستوى العالمي.

5 - قطاع صناعي قوي، ويشمل الصناعات العسكرية المتقدمة.

6 - قوات مسلحة على أساس احترافي، ولها عتاد متقدم، وجاهزية عالية وقوة ضاربة.

6 - الدبلوماسية المتمثلة بـ: أ - القوة الناعمة. ب - حرب الجيل الخامس، التي لا تتطلب استعمال العنف لإسقاط دولة.

7 - الوئام الاجتماعي، ومفهومه التعايش المشترك لشعب في ظل الشعور بالاطمئنان والاستقرار الأمني، وتقدم البلاد في إطار حضاري، واكتساب الاحترام والهيبة.

9 - الالتفاف الشعبي حول علم الدولة وقادتها.