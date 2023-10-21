غزة في قلب الإمارات

السلام والأمن العالميان والاستقرار الإقليمي أولويات لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيم تسعى لتعزيزها وتركز عليها من خلال عضويتها في مجلس الأمن، كل ذلك بهدف خدمة الإنسان أينما كان.

ولأن الإنسان الفلسطيني في غزة عزيز على دولة الإمارات وفي قلبها، ولأن المبادئ والقيم الإماراتية تحتم عليها دائماً الوقوف مع الحق وأصحابه وتنبذ العنف وتحارب الإرهاب، تقدمت دولة الإمارات وبالتعاون مع روسيا بطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي (أهم أجهزة منظمة الأمم المتحدة) صباح يوم 18 أكتوبر الماضي بشأن قصف مستشفى في غزة .

والذي كان ضحيته المئات من القتلى والجرحى، إلا أنه من المؤسف جاءت نتائج التصويت رافضة لمشروع القرار المقترح من روسيا في مجلس الأمن، الذي يدعو نصه إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة لأسباب إنسانية.

القرار رغم أهميته وإنسانيته تم رفضه من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان، في المقابل امتنعت عن التصويت كل من ألبانيا والبرازيل وغانا ومالطا وسويسرا والإكوادور، وصوتت لصالحه فقط خمس دول هي دولة الإمارات وروسيا (صاحبة القرار المقترح) وجمهورية الصين والغابون وموزمبيق.

ولعلم القارئ، القرار الروسي المقترح يدين أعمال العنف والأعمال العسكرية ضد المدنيين السلميين، ويدين العمليات الإرهابية، ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، وإضافة إلى ذلك يدعو إلى توفير وتوسيع وتسهيل وتسريع توصيل المعونات والمساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية والمستلزمات الضرورية.

بهذا الرفض مجلس الأمن يفشل في حل ومعالجة أزمة إنسانية خطيرة تواجه الإنسان الفلسطيني في غزة التي تعتبر أكثر منطقة في العالم كثافة سكانية.

هذا يدعونا إلى الحديث والتفكير نحو أهمية مجلس الأمن ومراجعة أهدافه وعضويته ونظامه ودوره في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وكم هي نسبة النجاح الذي حققها منذ إنشائه؟ وكيف تضمن دول العالم والشعوب أن هذا المجلس يعمل للمصلحة العالمية وليس لأهداف الدول المتحكمة فيه (دائمة العضوية)؟

ولأجل فلسطين والحق والإنسان، قامت ومازالت القيادة الإماراتية وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتكثيف اتصالاتها بالتواصل مع قادة العالم وقيادات المنظمات الدولية لبحث كافة السبل التي تؤدي إلى وقف الكارثة في غزة والاستعجال بالتحرك لحماية أهلها وحفظ أرواحهم ودمائهم والحفاظ على ما تبقى من مرافقها والبنى التحتية، والتنسيق والتعاون لتقديم الدعم والمساعدات الطبية والغذائية لهم.

وفي الجانب المحلي والمجتمعي، أطلقت الحكومة الإماراتية حملة ((تراحم من أجل غزة)) عبر الهلال الأحمر الإماراتي والتي تفاعل معها المجتمع الإماراتي من أفراد ومؤسسات، حباً للخير وتعاطفاً مع أشقائهم ومحبة لأهلهم في مصابهم ووضعهم الأليم.

ما يحدث في قطاع غزة رغم فظاعته، ومن خلال المتابعات للأحداث والتغطيات الإعلامية والتفاعلات والردود الدولية نستلهم منه دروساً عدة وفوائد منها: أولاً: العالم بحاجة إلى قيادات إنسانية واعية وحكيمة حريصة على الإنسان وأمنه وسلامته، والقيادة الإماراتية مثال للقيادة الحكيمة التي تسعى بكل الوسائل لتحقيق الأهداف الإنسانية بعيداً عن الدعاية الإعلامية ((Propaganda)).

ثانياً: نلاحظ غياب المصداقية والأمانة والمهنية الإعلامية لدى عدد من الوسائل الإعلامية سواء كانت غربية أو عربية التي تسعى لاستغلال حدث مأساوي لتحقيق أجندتها الخاصة من خلال تزوير الحقائق أو تحويرها أو نشر ((أكاذيب)).

ثالثاً: أهمية وعي الشعوب والتعامل والتفاعل بحكمة وعقل بعيداً عن الغوغائية والعاطفة غير المنضبطة وعدم تسليم عقولهم للجماعات والأحزاب والإعلام المعادي لدولهم وأوطانهم وحكوماتهم، والحذر من الحماس الناتج من تأثير خطابات بعض الأفراد المحرضين المقيمين في الفنادق الفارهة أو الشقق الفخمة المطلة على الأنهار والحدائق في الريف الغربي.