ندعو المولى عز وجل أن يحفظ أهل غزة ويبعد عنهم الأذى، فما نراه حالياً أمر لا يقبله أحد ، ويلمس الجميع الدور المحوري للإمارات في بذل كافة الجهود من خلال الاتصالات المكثفة لقيادتنا،على كافة المستويات، حتى تتحقق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأيضاً من أجل تجنب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد، وعدم الاستقرار في المجتمع الدولي بصفة عامة.

وعلى الصعيد الرياضي، بادرت العديد من الاتحادات العربية والأندية في المنطقة، بإعلان الحداد، وبإيقاف الاحتفالات أثناء المباريات التي تقام في منافسات دوري الكرة، بل بعضها أوقف الأنشطة حزناً وحداداً.

ومن هنا، ندعو لتوحيد صفوف الشارع الرياضي محلياً وعربياً.

ونحمد الله أننا في المنطقة نعتز بتجربتنا الرائدة في الوقوف خلف الأشقاء العرب في كل المناسبات العربية، خاصة القضية الفلسطينية، والتي نعتبرها واحدة من أهدافنا في توحيد الرؤية المشتركة، ونعتبر دعمنا للرياضة الفلسطينية، هو دعم لشعب يستحق هذا التأييد والوقوف خلفه، و((الكل)) من أبناء الأمة وقفوا وقفة رجل واحد، ويسعون من أجل مساندة الأشقاء في غزة، فالأزمة أطاحت بالأبرياء دون ذنب، واتفق الجميع واتخذوا قراراً برفع شعار ما يعرف (فلسطين في قلوبنا)، في موقف عربي موحد، يعبّر عن مدى أهمية قضية فلسطين لنا جميعاً، ولنا في الرياضة، حيث مجالنا وتخصصنا.

وكانت تجربة رياضية ناجحة، كعرب، في بداية إقامة أول بطولة عربية كروية، نظمت باسم كأس فلسطين عام 1973 في ليبيا، التي استمرت ثم توقفت، وحان الوقت الآن لكي نعيدها، لتقام وتستمر تثميناً لدور أبنائها، ونذكر أن (زمان) كانت لدينا بطولات تحمل اسمها في مسابقات الكرة العربية، خاصة بداية السبعينيات، ثم جمدت البطولة على مستوى الكبار، وبقيت على فئة الشباب، ثم تحولت إلى بطولة للصالات، فهل نعيدها مرة أخرى!.. والله من وراء القصد.