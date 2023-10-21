«هيتيرا» تطلق محفظة واسعة من المنتجات

أطلقت شركة «هيتيرا كوميونيكيشنز» المزود العالمي الرائد لتقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، أحدث مجموعاتها وأكثرها تقدماً من أجهزة الراديو والهواتف الذكية ثنائية الاتجاه والآمنة جوهرياً، خلال معرض «جيتكس جلوبال» في دبي.

ويضمّ هذا الإطلاق محفظة واسعة من المنتجات، والتي تشمل الهاتف الذكي المقاوم للانفجار بنظام الضغط للتحدّث، بالإضافة إلى أجهزة الراديو المحمولة والآمنة جوهرياً، ما يجعل «هيتيرا» المزود الرائد لمجموعة شاملة من الأجهزة الآمنة في السوق العالمية.

وستلعب أجهزة «هيتيرا» المبتكرة دوراً محورياً في تعزيز معايير السلامة والاتصال عبر بيئات العمل الخطرة، مثل الإنقاذ من الحرائق، والنفط والغاز، والمصافي، والكيماويات، والتعدين، حيث ستسهم في التخفيف من مخاطر السلامة التشغيلية في مثل هذه الحالات.

كما تدعم هذه التقنيات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، والذي يستحوذ على حوالي 30 % من إجمالي إنتاج النفط في العالم، ويضم خمسة من أكبر حقول النفط عالمياً. وتعمل «هيتيرا» من خلال تقنياتها الآمنة جوهرياً على تسهيل العمليات في أماكن العمل الخطرة، ما يدعم نمو هذا القطاع الذي يعدّ أحد المساهمين الرئيسين في اقتصاد المنطقة.

وتحرص «هيتيرا» على الاستفادة من خبرتها الواسعة في مجال ابتكار هذه الأجهزة، وهو ما تجسّد في أحدث إصداراتها التي تعتمد على دارة فعّالة آمنة جوهرياً، وبطاريات مقاومة للانفجار، وتكنولوجيا مضادة للكهرباء الساكنة والآليات مزدوجة مقاومة للمغنطة، لتقليل المخاطر المحتملة للانفجار الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة والشرارة الإلكترونية في البيئات شديدة الخطورة التي يوجد فيها الغاز القابل للانفجار والغبار القابل للاحتراق.

وتم تصميم هذه الأجهزة وفق أعلى معايير الابتكار والدقّة الهندسية، لتضمن مستويات عالية من السلامة والأداء على حد سواء، ما يعكس التزام «هيتيرا» بتقديم حلول اتصالات عالية المستوى، مصممة خصيصاً للصناعات في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.





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