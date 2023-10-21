رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة لـ« البيان »: الاتحاد البيئي المدرسي يستهدف التعاون مع 250 مدرسة

أطلقت جمعية أصدقاء البيئة مؤخراً الاتحاد البيئي المدرسي، تماشياً مع استضافة الدولة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في خطوة تعكس التقدير العالمي لجهودها في استدامة المناخ.

وأوضح الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ((البيان)) أن إطلاق الجمعية للاتحاد البيئي المدرسي يأتي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجيه الجهات والأفراد نحو بيئتهم من أجل نشر ثقافة العمل التطوعي بشكل عام والعمل البيئي بشكل خاص.

احتباس حراري

كما يأتي لتقليل البصمة الكربونية بشأن الاحتباس الحراري، وزيادة ثقافة الترشيد بالنسبة للطاقة والكهرباء والمياه والغذاء، إضافة إلى تزويد المجتمع المدرسي بالمعارف والمدركات البيئية الضرورية، وزيادة القدرة على حل التحديات البيئية التي تواجههم وتجنب حدوثها.

وأفاد بأن النطاق المجتمعي لإطلاق الاتحاد البيئي المدرسي يشمل توعية فئات المجتمع المدرسي، وتوعية وتعليم العديد من الفئات تتمثل في الطلاب، والموظفين، وأولياء الأمور، وأصحاب الهمم، وذلك في الفترة من أكتوبر الجاري وحتى يونيو 2024 ((.

وقال: هناك عدد من النتائج التي نتوقع رصدها من خلال إطلاق الاتحاد البيئي المدرسي، وهو تحقيق التعاون مع حوالي 250 مدرسة من شتى إمارات الدولة، كما أن متوسط نشر الوعي يستهدف 20000 شخص من خلال مشاركتهم في البرامج والأنشطة والمبادرات البيئية التي يتضمنها الاتحاد والتي يستهدف تنفيذها.

50 مبادرة

وتابع: سنجتهد لتنفيذ أكثر من 50 مبادرة ونشاطاً من خلال هذا الاتحاد ومنها حملات تنظيف البر، وإطلاق الماراثون الأخضر، وتنظيم برنامج للتشجير.

كما سنعمل على تنظيم المعارض والملتقيات، وتجميع أطنان من الملابس المستعملة من أجل إعادة استخدامها، وأيضاً أطنان من النفايات الورقية من أجل إعادة تدويرها، وزراعة 1250 شجرة)).

فعاليات

وأردف بأنه منذ إعلان 2023 عاماً للاستدامة حرصت الجمعية على إطلاق سلسلة من المبادرات والفعاليات والأنشطة في مختلف إمارات الدولة، تضمنت المشاركة بشكل فعال في أسبوع أبوظبي للاستدامة ومناقشة سبل تحفيز العمل المناخي الفاعل، وغير ذلك من الأفكار الأخرى التي تسهم في بناء عالم مستدام، وتنظيم أنشطة متعددة تسعى إلى تعزيز مفهوم البيئة وأهمية المحافظة على مصادر الطاقة والحد من استهلاكها.