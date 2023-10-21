توقعات بزيادة الإصدارات الخضراء في الإمارات مع اقتراب «COP28»

توقع شون كيدني، الرئيس التنفيذي لمبادرة السندات الخضراء العالمية، زيادة الإصدارات الخضراء من الصكوك والسندات في الإمارات بالتزامن مع قرب انعقاد مؤتمر ((COP28)).

وأشارألى دور الإمارات في تعزيز مبادئ التمويل المستدام، مشيراً إلى أن الدولة باتت مركزاً لتمويلات الأسواق الناشئة.

وشدد على ضرورة التأهب والتحضير لتغيرات مناخية غير متوقعة، تتمثل في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وجفاف وفيضانات، ما يستدعي توحيد الجهود والعمل من أجل إيجاد حلول سريعة لهذه التحديات.

ونوه كيدني بوجود نمو ملحوظ في التمويل المستدام على مستوى العالم، سواء من قبل الشركات أو الحكومات، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تحويل رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة؛ لأنه يمثل جزءاً مهماً من خطة تحقيق الأهداف الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية. ولفت إلى النمو السريع لسوق السندات الخضراء على مستوى العالم؛ إذ زادت إصدارات هذه السندات من ملياري دولار في عام 2010 إلى 4.3 تريليونات دولار حالياً.