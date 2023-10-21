«دليل الشاب العربي» يمكّن مشاركة الشباب في COY 18 و COP28

ضمن جهود مركز الشباب العربي الساعية إلى تعزيز مشاركة الشباب في مؤتمر الشباب من أجل المناخ COY 18 ومؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28 أصدر مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، دليل الشاب العربي كتمهيد إرشادي للمشاركين في المؤتمرين.

وبهدف مساعدة الشباب على الاستفادة القصوى من مشاركتهم وزيادة معرفتهم بتفاصيل عمله وأساليبه، وتوجيههم نحو مشاركة فاعلة تسهم بإعلاء صوت الشباب وربطهم بصناع القرار وقادة دول العالم المجتمعين هناك.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ورائدة الشباب للمناخ، نائب رئيس مركز الشباب العربي:

((هذا الدليل هو بمثابة بوصلة معرفية يسترشد بها الشباب المشارك في أهمّ قمّتين عالميتين تتناولان أزمة المناخ وتستضيفهما منطقتنا، وهو في إطار مساعينا لتعزيز إسهاماتهم ولضمان مشاركة فاعلة تساهم بإعلاء أصواتهم وأفكارهم لمواجهة تبعات التغير المناخي وإيصالها لقادة العالم، ولتكون جزءاً من النقاشات والمفاوضات العالمية. وأضافت معالي المزروعي:

((نريد أن يدرك الشباب بأنهم ليسوا وحدهم في مساعيهم النبيلة لحماية الكوكب، فهم يقفون إلى جانب آلاف النشطاء والعلماء وصنّاع السياسات الذين يشاركونهم نفس التطلعات والطموحات.

وهذا الدليل عمل على تلخيص أبرز التجارب والممارسات التي شأنها أن تبني على مكتسبات الشباب ومشاركاتهم في الدورات السابقة لمؤتمر COY وCOP لتكون مشاركتهم في هاتين الدورتين الأكثر شمولية وفائدة تترجم إصرارهم وعزيمتهم للعمل يداً بيد لخلق تغيير مستدام وشامل، ويستمر لما بعد هذه المحفل العالمي)).

ويركز الدليل الذي أطلق بالتعاون مع COP 28 و COY18 و YOUNGO، على ستة مجالات مختلفة ومترابطة في آن واحد وهي: استهلاك المياه، واستهلاك الغذاء والتسوق والإسكان والسفر وإدارة النفايات، كما ويتضمن الدليل على العديد من السلوكيات والاقتراحات ذات النفع لأفراد المجتمع لمساعدتهم على تحسين نمط الاستهلاك في الحياة اليومية حتى يتمكنوا من العمل على تطبيق مشاريع صغيرة وتطويرها في أوطاننا العربية.

ويعد الدليل جزءاً من سلسلة أدوات مركز الشباب العربي المستمرة التي طورها مجلس التغيير المناخي، لإحداث نقلة نوعية في تفاعل الشباب مع القضايا البيئية وتمكينهم من المهارات الخضراء المطلوبة لمواجهة التحديات المناخية، وتمثيل صوتهم في المحافل الإقليمية والدولية في مجال البيئة، ودعم دولة المنطقة في تعزيز جهودها للعمل المناخي، ورفع توصيات استراتيجية لصنّاع القرار في العالم العربي.

هذا وجاء إطلاق الدليل بالتزامن مع مشاركة المجلس في أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، الذي أقيم في الرياض في المملكة العربية السعودية مؤخراً، ويشكل منصة تجمع كافة الأطراف المعنية لمواجهة تحديات المناخ، بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تبني حلول مناخية، مستدامة ومتكاملة، وتحقيق الطموحات المنصوص عليها في اتفاقية باريس.