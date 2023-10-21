إسرائيل تواصل قصف غزة وبث الرسائل التحذيرية

واصل الجيش الإسرائيلي قصف المناطق السكنية في قطاع غزة، ما تسبب في تدمير منطقة سكنية جنوبي مدينة غزة، أمس الجمعة، بعد أن أعطى للعائلات إنذاراً مدته نصف ساعة للرحيل.

كما قصف كنيسة أرثوذكسية كان يحتمي بها آخرون.

وقال السكان في بلدة الزهراء جنوبي مدينة غزة، إن منطقتهم بالكامل، التي تضم نحو 25 مبنى سكنياً متعدد الطوابق، سويت بالأرض. وتلقى السكان رسائل تحذيرية من إسرائيل على هواتفهم المحمولة صباحاً، تلتها بعد عشر دقائق رسائل ألقيت من طائرة مسيرة. وبعد نصف ساعة من التحذير الأول، قصفت طائرات حربية (إف-16) المباني وسط انفجارات ضخمة وسحب من الغبار.

استهداف كنيسة

وقبل ذلك بساعات قليلة، قالت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، إن ضربة جوية إسرائيلية أصابت كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة، التي لجأ إليها المئات من المسيحيين والمسلمين. وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس في غزة، إن 18 فلسطينياً مسيحياً قتلوا. ولم ترد أنباء من الكنيسة بعد عن العدد النهائي للقتلى.

وقالت إن استهداف الكنائس التي يحتمي بها الفارون من القصف يعد ((جريمة حرب لا يمكن تجاهلها)). وذكر الجيش الإسرائيلي أن جزءاً من الكنيسة تعرض لأضرار في ضربة لمركز قيادة للمسلحين، وأنه يراجع الحادث.

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في الأثناء قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن أضراراً لحقت بأكثر من 140 ألف منزل، أي نحو ثلث منازل غزة، ودُمر 13 ألفاً منها بالكامل تقريباً.

كما يتعرض جنوب القطاع لقصف منتظم. وقالت سلطات غزة، إن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا في ضربات جديدة على مدينة خان يونس الرئيسة في جنوبي القطاع.

ودكت إسرائيل قطاع غزة بضربات جوية، وفرضت حصاراً مطبقاً عليه وعلى سكانه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، بل وحظرت عبور الغذاء والوقود والإمدادات الطبية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 4137 فلسطينياً قتلوا وأصيب 13 ألفاً في قطاع غزة، في ضربات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.

وتقول الأمم المتحدة، إنه أكثر من مليون باتوا بلا مأوى. وطلبت إسرائيل بالفعل من جميع المدنيين إخلاء النصف الشمالي من قطاع غزة، الذي يضم مدينة غزة. ولم يغادر الكثير من الناس بعد، وقالوا إنهم يخشون من فقدان كل شيء، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، مع تعرض المناطق الجنوبية للهجوم أيضاً.

هجمات صاروخية

إلى ذلك، واصلت كتائب ((القسام))، الجناح العسكري لحركة ((حماس))، أمس، هجماتها الصاروخية على إسرائيل.

وتبنت القسام في بلاغات عسكرية لها ((قصف)) كل من القدس واسدود وسديروت بقذائف صاروخية ((رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين)) في قطاع غزة.

وأعلنت الكتائب عن قصف تحشدات لقوات إسرائيلية بقذائف الهاون، وتجمعاً للجنود في ((كفار عزة)) بقذائف الهاون.

ونشرت مقطع فيديو يوثق إسقاط قذيفة مضادة للدروع على دبابة ((ميركافاة 4)) للجيش الإسرائيلي، قالت القسام إنه تم شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، مساء أول من أمس.

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