بسبب منشور مهين للقضاء الأمريكي.. تغريم ترامب خمسة آلاف دولار

غُرّم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خمسة دولار الجمعة بسبب منشور "مهين" بحق موظفة في محكمة نيويورك حيث يحاكم مدنيا بتهمة الاحتيال المالي في إدارة إمبراطوريته العقارية.

وخلال الجلسة التي تغيب عنها ترامب، ذكر القاضي آرثر إنغورون أنه سبق أن منع منذ اليوم الثاني للمحاكمة في 3 أكتوبر، جميع الأطراف من مهاجمة فريقه، بعد منشور اعتبر "مهينا" لمساعدته في المحكمة على حساب الملياردير الجمهوري في شبكته الاجتماعية "تروث سوشال".

وأضاف القاضي أنه تم حذف المنشور لكن "رغم الأمر الواضح، علمت مساء أمس أن المنشور المخالف لم تتم إزالته مطلقا من موقع دونالد ترامب الإلكتروني (DonaldJTrump) وأنه ظل على هذا الموقع طوال الـ17 يوما الماضية"، قبل أن يتم "سحبه في ساعة متأخرة من مساء أمس (الخميس) فقط استجابة لرسالة بريد إلكتروني من هذه المحكمة"، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية وأكدها لوكالة فرانس برس متحدث باسم المحكمة.

وفي قرار صدر بعد ظهر الجمعة، أكد القاضي أنه كان عقد جلسة جانبية مع دونالد ترامب في 3 أكتوبر، وأن الأخير أكد له أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى.

واعتبر القاضي أن دونالد ترامب "تم تحذيره بشكل كاف من عواقب انتهاك" الحظر، ولكن بما أن هذه هي المرة الأولى، ومع تأكيد محاميي الرئيس السابق أن المنشور بقي على الموقع "بشكل غير مقصود"، فقد فرض "غرامة رمزية" بقيمة 5000 دولار.

وحذّر القاضي من أن "الانتهاكات المستقبلية، سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة، ستعرض مرتكب الجريمة لعقوبات أشد بكثير"، مشيرا إلى غرامات "أشد" على ترامب أو حتى توجيه تهمة ازدراء المحكمة له و"ربما وضعه رهن الاحتجاز".

وتابع آرثر إنغورون "في المناخ السائد، يمكن للأكاذيب التحريضية أن تؤدي، وقد أدت في بعض الحالات، إلى أضرار جسدية خطيرة أو ما هو أسوأ من ذلك".

وبسبب تصريحاته الحادة في كثير من الأحيان، مُنع دونالد ترامب أيضا من الإدلاء بتصريحات عامة تستهدف المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود في المحاكمة الجنائية المقبلة في واشنطن بتهمة محاولة عكس نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.

وهذا إجراء اتخذته القاضية لاحتواء مخاطر التهديد والترهيب والمضايقة.

منذ بدء محاكمته المدنية، لم يتوقف دونالد ترامب عن مهاجمة المدعية العامة لولاية نيويورك التي أثارت القضية ليتيتيا جيمس ووصفها بأنها "فاسدة" و"عنصرية".

وتتهم المدعية العامة ترامب واثنين من أبنائه، إريك ودونالد الابن، بالمبالغة في تقدير قيمة ملاعب الغولف والمساكن وناطحات السحاب في نيويورك بعدة مليارات الدولارات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك، وهو ما يدحضه دونالد ترامب. وتطالب جيمس بفرض غرامة قدرها 250 مليون دولار.

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