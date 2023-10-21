زيلينسكي يشكر المستشار الألماني أولاف شولتز على تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لحزمة المساعدات الألمانية الجديدة الرامية إلى تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، وذلك بعد اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز.
وأكد زيلينسكي وجود أهمية خاصة لوحدة نظام باتريوت للدفاع الصاروخي الإضافية وأنظمة "ايريس-تي" الجديدة.
وقال زيلينسكي خلال كلمته المسائية يوم الجمعة "نحن نعمل معا لضمان أن تنجح أنظمة "باتريوت" وهي في أيدي الجنود الأوكرانيين في تحقيق المزيد في فصل الشتاء المقبل".
وبالإضافة إلى أنظمة الدفاع الصاروخي المذكورة، تشمل حزمة مساعدات الشتاء التي وعد بها شولتز يوم الخميس دبابات جيبارد المضادة للطائرات وكذلك ذخيرة جديدة لها.
وخلال الاتصال الهاتفي، جدد شولتز تأكيده، وفقا لمصادر حكومية على التضامن المستمر والراسخ مع أوكرانيا في وجه العدوان الروسي المستمر.
وقال زيلينسكي إنه تحدث هو وشولتس بشأن المنتدى الاقتصادي الألماني الأوكراني المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل.
وسيحضر المنتدى ممثلون رفيعو المستوى من حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال. وكتب زيلنسكي على تطبيق تيليجرام "أثق أنه سيكون (منتدى) ناجحا".
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