زيلينسكي يشكر المستشار الألماني أولاف شولتز على تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي



أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لحزمة المساعدات الألمانية الجديدة الرامية إلى تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، وذلك بعد اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز.

وأكد زيلينسكي وجود أهمية خاصة لوحدة نظام باتريوت للدفاع الصاروخي الإضافية وأنظمة "ايريس-تي" الجديدة.

وقال زيلينسكي خلال كلمته المسائية يوم الجمعة "نحن نعمل معا لضمان أن تنجح أنظمة "باتريوت" وهي في أيدي الجنود الأوكرانيين في تحقيق المزيد في فصل الشتاء المقبل".

وبالإضافة إلى أنظمة الدفاع الصاروخي المذكورة، تشمل حزمة مساعدات الشتاء التي وعد بها شولتز يوم الخميس دبابات جيبارد المضادة للطائرات وكذلك ذخيرة جديدة لها.

وخلال الاتصال الهاتفي، جدد شولتز تأكيده، وفقا لمصادر حكومية على التضامن المستمر والراسخ مع أوكرانيا في وجه العدوان الروسي المستمر.

وقال زيلينسكي إنه تحدث هو وشولتس بشأن المنتدى الاقتصادي الألماني الأوكراني المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل.

وسيحضر المنتدى ممثلون رفيعو المستوى من حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال. وكتب زيلنسكي على تطبيق تيليجرام "أثق أنه سيكون (منتدى) ناجحا".

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