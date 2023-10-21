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محمد بن سلمان يؤكد رفض السعودية لسياسة التهجير الجماعي للفلسطينيين في غزة

10/21/2023 1:02:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالاً هاتفياً، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وأكد ولي العهد
السعودي على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف، والتشديد على ضرورة رفع الحصار عن غزة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع.

وشدد على رفض المملكة لسياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً آخر، من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وأكد ولي العهد السعودي على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشدد على رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.

وأكد ولي العهد السعودي
على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية.

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محمد بن سلمان يؤكد رفض السعودية لسياسة التهجير الجماعي للفلسطينيين في غزة

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