«تعليم» تطلق برنامجاً لتأهيل التحاق الطلبة المتميزين بجامعات عالمية

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إطلاق برنامج (جيل الخمسين) لتأهيل نخبة من طلبة المدارس المتميزين، وتشجيعهم للالتحاق بالمؤسسات العالمية الرائدة خارج الدولة.

ويستهدف البرنامج طلبة الحلقة الثالثة من الصف التاسع حتى الثاني عشر، من المواطنين وأبناء المواطنات، فيما عممت مدارس حكومية على طلابها إطلاق البرنامج وحثت الطلبة المتميزين بالتسجيل من خلال تعبئة استمارة الترشيح خلال الرابط التالي:

وذلك في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبلة.

وأوضحت الإدارات المدرسية في تعميمها أنه سيتم التركيز على تأهيل وإعداد نخبة من الطلبة لتطوير السمات الفريدة لديهم، وبناءً على أدائهم الأكاديمي المتميز سيتم إعداد الملف التعريفي للطالب ليكون داعماً قوياً لهم عند التقدم إلى أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.

وتحرص المؤسسة من خلال ((جيل الخمسين)) على تأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي العالمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فضلاً عن الاستثمار في رأس المال البشري للطلبة وتمكينهم وتوفير الخيارات الدراسية المتعددة للطلبة.

ويقدم البرنامج للطلبة المواطنين فرص تعليم متميزة تؤهلهم للحصول على مجالات عمل تنافسية بعد تخرجهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليكونوا قادة ومبدعين ومبتكرين في مختلف مجالات العلم والمعرفة عبر إكسابهم أحدث المعارف والمهارات.

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