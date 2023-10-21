محمد المعيني خلال منتدى «الحقيقة والأخلاق» في روسيا: الدبلوماسية الثقافية للإمارات قوة ناعمة لخدمة الشعوب

شارك وفد من المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية في المنتدى الدولي الثالث للدبلوماسية العامة المقام بجامعة بيلغورود الحكومية في روسيا تحت عنوان ((الحقيقة والأخلاق - مورد استراتيجي للدبلوماسية العامة)).

بحث المشاركون في المنتدى قضايا التحديث الإنساني في السياق الأوراسي، وتطوير أساليب مبتكرة للتعاون في مجالات العلوم والتعليم والثقافة والأعمال كجزء من الدبلوماسية العامة.

وتحدث الدكتور محمد كامل المعيني، رئيس مجلس إدارة المعهد عن الدور الذي تؤديه الإمارات في نشر الدبلوماسية الثقافية، حيث قال: ((أدت دولة الإمارات من خلال دبلوماسيتها واستخدام القوة الناعمة خلال جائحة كورونا دوراً بارزاً، حيث شكلت المساعدات التي قدمتها الدولة 80% من حجم الاستجابة الدولية للدول المتضررة خلال الجائحة، ومدت يد العون للجميع من دون التفريق بين جنسية أو دين أو أي انتماء، ومن هنا جسدت أهم أفكار القوة الناعمة)).

وتابع: ((تنظم سفارات دولة الإمارات في دول العالم فعاليات ثقافية متبادلة لتشجيع التواصل الحضاري وتبادل المعرفة، مثل الأسبوع الثقافي الروسي الإماراتي، كما تدعم الدولة الاقتصاد من خلال تشكيل مجالس الأعمال المختلفة، مثل مجلس الأعمال الروسي الإماراتي)). من جانبه شكر أندري بيليانينوف، الأمين العام لمجلس الشعوب الأوراسية، إدارة بيلغورود، وقيادة الجامعة على استضافة وتنظيم الفعاليات التي ستقام ضمن المنتدى.

وخلال الجلسة العامة، تحدث أكثر من 30 مشاركاً في المنتدى من الإمارات العربية المتحدة وأبخازيا والبحرين ومصر والهند وإندونيسيا والأردن وكينيا وروسيا وصربيا وسوريا والسودان وغيرها، وقد دارت كلمات المتحدثين حول فكرة واحدة مشتركة، هي الحاجة إلى توسيع التفاعل باستخدام جميع الآليات المتاحة، بما في ذلك في مجال الدبلوماسية العامة.

وحظي هذا الحدث الذي حضره أكثر من 100 مشارك أجنبي من 40 دولة بدعم من وزارة خارجية روسيا الاتحادية، ووزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية، واتحاد الجامعات العربية.

وسيكون المنتدى بمنزلة منصة رئيسية لتشكيل المناهج ذات الصلة لإنشاء أدوات ملموسة لبناء مستقبل مشترك على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل.

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