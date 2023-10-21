«التربية» و«ألف للتعليم» تتعاونان في التعليم المناخي

أبرمت وزارة التربية والتعليم و((ألف للتعليم))، أمس، مذكرة تفاهم تشكّل إطاراً لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستدامة البيئية والتعليم المناخي، وتسهم في دفع عجلة التعليم الأخضر عبر تنفيذ سلسلة من المبادرات الرامية لتنمية معارف ومهارات الطلبة والأكاديميين وتمكينهم من قيادة مسارات العمل المناخي. وبموجب هذا التعاون، ستشارك ((ألف للتعليم)) خبراتها وإمكاناتها، وتتيح الوصول إلى المصادر والموارد التعليمية في سبيل تصميم وتنفيذ مبادرات التعليم الأخضر.

قالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في الوزارة ((نحرص على تعزيز أطر التعاون المشترك مع شركائنا الاستراتيجيين – على المستويين المحلي والدولي – لتطوير المنظومة التعليمية وفق استراتيجية واضحة المعالم تستهدف تضمين مفاهيم الاستدامة في كافة مفاصل المنظومة بما يتماشى مع أجندة المناخ الوطنية، ويساهم في إحداث تغيير حقيقي وملموس ومستدام يجني ثماره الطلبة والمعلمون والتربويون والمجتمع بأسره)).

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ((ألف للتعليم)): ((حريصون على رفد الطلبة بالمهارات والمعارف وأدوات التمكين للتعامل مع التحديات المناخية التي تلقي بظلالها على العالم، وتعزيز وعيهم البيئي وتحفيزهم على المشاركة في تطوير الحلول لهذه التحديات. ونؤمن بالدور الحيوي للتعليم في تحقيق مستهدفات الأجندة المناخية الدولية ورسم ملامح مستقبلٍ أكثر استدامة، وذلك عبر تمكين أجيال جديدة من رواد العمل المناخي)).

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