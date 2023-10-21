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اللجنة العسكرية المنظمة لـ«دبي للطيران 2023» تتفقد استعدادات المعرض

10/21/2023 1:02:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تفقدت اللجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2023 استعدادات مطاري دبي وورلد سنترال لاستضافة هذا الحدث العالمي، بمتابعة مباشرة من اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري المدير التنفيذي للجنة.

ويعتبر المعرض منصة عالمية يترقبها الخبراء والمعنيون في قطاع هندسة الطيران وعلوم الفضاء من جميع أنحاء العالم، للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه دول العالم والشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وستقدم الدورة الثامنة عشرة للمعرض ميزات جديدة، بما في ذلك جدول أعمال محدث للمؤتمر لتغطية العديد من المواضيع الرئيسية، والتركيز على مستقبل السفر الجوي وتجربة الركاب، بالإضافة إلى مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة، الذي تنظمه وزارة الدفاع بالدولة.

وتقام دورة هذا العام من المعرض خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل، ويسلط الضوء هذا العام على أحدث التوجهات في مجالات مثل تقنيات الفضاء وجهود التوطين في القطاع من خلال حملة ((اصنع في الإمارات))، والدور المحوري للشركات الناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الاستدامة في القطاع.

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