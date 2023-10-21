الإمارات تشارك في معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع «أديكس 2023»

ترأست معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.

وفد الدولة بمشاركة من ممثلي جهات محلية وخاصة بالدولة في معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع ((أديكس 2023))، الذي يعقد في ((مطار سيئول الدولي)) حتى 22 أكتوبر الجاري.

وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز التعاون والعلاقات الاستراتيجية وتبادل الخبرات في مجال الطيران والفضاء بين الإمارات وكوريا،والسعي المستمر لتطوير قطاع الفضاء الوطني الذي يشمل حالياً أكثر من 80 شركة عاملة في القطاع بجميع مجالاته .

وقالت معالي سارة الأميري: ((تمثل مشاركتنا في معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع،خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكات المستدامة مع الجهات العالمية الرائدة في مجال الفضاء والدفاع، وخصوصاً مع جمهورية كوريا نظراً للعلاقات الطويلة والمستمرة الحالية، ولبحث فرص مستقبلية تدعم قطاعي الفضاء والتكنولوجيا في الإمارات)).

وأضافت: (( تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع القطاع الفضائي الكوري، من أولوياتنا، حيث جرت مناقشات عدة مع الجهات والمؤسسات الفضائية الحكومية أو الخاصة البارزة هناك)).

وتابعت: ((في سياق تعزيز وترسيخ هذه الشراكات، بحثنا عن بناء شراكات آفاق جديدة بما يتعلق بتطوير منصات لبيانات الفضاء بالتعاون مع جهات محلية في الدولة كشركة بيانات وإيجاد فرص للتعاون في مشروع ((سرب)) المعني بتصنيع الأقمار الاصطناعية الرادارية من جهة أخرى، وستتيح هذه الشراكات زيادة استخدام خدمات الإطلاق لمشاريع دولة الإمارات وسهولة الوصول إليها)).

وقام وفد الدولة، بجولة موسعة لاستكشاف أحدث التقنيات والتعرف على آخر الابتكارات والقدرات المتاحة في الجمهورية الكورية، والتقى مع عدد من كبار المسؤولين في الشركات الرائدة في هذا مجال الفضاء ومن بينها: شركة هانوا للطيران (Hanwha Aerospace)، والجمعية الكورية لصناعات الطيران والفضاء KAIA.

وعقد الوفد، سلسلة من الاجتماعات مع المعهد الكوري لأبحاث الفضاء (KARI)، وشركة صناعات الفضاء الكورية (KAI)، والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST)، لبحث آخر المستجدات حول الأقمار الاصطناعية الرادارية (SAR)، ومشاركة القطاع الكوري الخاص في معرض دبي للطيران 2023، إلى جانب مناقشة عامة حول مجالات التعاون المحتملة والاهتمامات المشتركة بين الجانبين.

واجتمع الوفد مع لي جونغ-هو، وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا؛ حيث استعرض الجانبان مجالات التعاون المشتركة في العلوم الفضائية وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول سياسات الفضاء والقوانين واللوائح المتعلقة به، والتطوير البشري في مجال الفضاء والمجالات ذات الصلة.

كما تطرق الاجتماع إلى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين صناعات الفضاء وتنمية القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة في دولة الإمارات وكوريا من خلال توفير فرص للطرفين في الاستثمار في مشاريع قائمة ومستقبلية.

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