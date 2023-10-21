ذياب بن محمد بن زايد يعزي بوفاة سالم علي الكعبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة أمس واجب العزاء في وفاة المغفور له سالم علي محمد خميس الكعبي والد الشهيد يوسف سالم علي الكعبي.
وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارة قام بها لمجلس العزاء في إمارة الفجيرة عن صادق مواساته وتعازيه لأهل الفقيد وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
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