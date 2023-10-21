ذياب بن محمد بن زايد يعزي بوفاة سالم علي الكعبي

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة أمس واجب العزاء في وفاة المغفور له سالم علي محمد خميس الكعبي والد الشهيد يوسف سالم علي الكعبي.

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارة قام بها لمجلس العزاء في إمارة الفجيرة عن صادق مواساته وتعازيه لأهل الفقيد وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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