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نهيان بن مبارك يعزي بوفاة راشد أحمد المحمود

10/21/2023 1:02:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش واجب العزاء بوفاة المغفور له راشد أحمد محمد المحمود بمجلس العزاء بمدينة العين.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن صادق تعازيه لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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