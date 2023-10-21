نهيان بن مبارك يعزي بوفاة راشد أحمد المحمود

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش واجب العزاء بوفاة المغفور له راشد أحمد محمد المحمود بمجلس العزاء بمدينة العين.
وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن صادق تعازيه لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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