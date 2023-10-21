الشيخة فاطمة: المرأة الإماراتية حاضرة كقائدة وقدوة في المجتمع

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ((أم الإمارات)).

استضافت أبوظبي، أمس، فعاليات إطلاق ((تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة: مقتطفات حول المساواة بين الجنسين 2023))، الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)): ((الإمارات لم تنظر للتوازن بين الجنسين على أنه حقوق أخلاقية وإنسانية وشرعية فحسب، لكنه كان المنبع والأصل في المبادئ التي انطلقت منها الدولة ، وفق نهج كان يسري في فكر ووجدان مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على دربه القيادة الرشيدة، لذا من البديهي أن نرى المرأة حاضرة بكل كفاءة في جميع المواقع الحيوية، كقائدة وصانعة قرار وقدوة لأسرتها والمجتمع)).

وأضافت سموها في كلمة ألقتها نيابة عنها، الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: (( نفخر بما حققه ملف التوازن بين الجنسين من نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، ليصبح واحداً من الملفات المهمة عالمياً.

وتحرز الإمارات بموجبه نقلة نوعية في تصنيفها بمؤشرات التنافسية العالمية، وهي في طريقها لاستشراف آفاق جديدة برحلتها من مرحلة سد الفجوات إلى مرحلة وضع الدولة كمصدر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، فضلاً عن مساهماتها الملموسة في الجهود الدولية الرامية لدعم وتمكين المرأة تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات)).

وأوضحت: ((تم تحقيق هذه الإنجازات المحلية والإقليمية والعالمية نتيجة للدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لملف التوازن بين الجنسين ترسيخاً للنهج الداعم للمرأة الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والجهود الكبيرة التي قام بها الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه، لقيادة ملف النهوض بقضايا المرأة وتمكينها في الدولة وتعزيز التوازن بين الجنسين)).

وأعربت سموها، عن إشادتها بجهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، في تنفيذ هذا التقرير المهم الذي يعطي نظرة قيمة حول التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، فهو بمثابة شهادة على أهمية التزامنا المشترك بالتنمية المستدامة.

وأشارت سموها: (( نؤمن بأهمية تمكين النساء حول العالم، ونسعى جاهدين بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين الدوليين ومن أبرزهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على دعم النساء خاصة المستضعفات، ونضع هذا الهدف في صميم اهتماماتنا، ونولي عناية فائقة بالدفع بالجهود الدولية لتعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار، لما له من تأثير كبير على بناء مستقبل أكثر سلاماً ورخاءً وازدهاراً للبشرية جمعاء)).

وتابعت سموها: ((في هذه الأثناء وما يشهده العالم من صراعات وحروب وأزمات وكوارث وتغيرات مناخية مروعة، تدمى قلوبنا على ما يلحق بالنساء والأطفال وكبار السن، من أزمات عصيبة، فهم أكبر المتضررين وأشدهم تأثراً، لذا علينا التكاتف جميعاً لحمايتهم ومؤازرتهم)).

واختتمت سموها: ((نتطلع إلى المناقشات المتفطنة والتعاون الذي سيعزز خطة عملنا المقبلة، اسمحوا لي أن أبدي عميق امتناننا لكم جميعاً على تفانيكم في هذه القضية، إذ يمثل دعمكم ومشاركتكم مصدر تقدير واعتزاز، لما يقدمه من قوة دافعة نحو مستقبل أكثر إنصافاً واستدامة)).

فخر

وقالت منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: ((فخورون بما حققته الإمارات من إنجازات لافتة في مجال التوازن بين الجنسين، وما بلغته من مكانة مرموقة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، نتيجة للرعاية الكريمة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والدعم اللامحدود الذي تقدمه لها قيادتنا الرشيدة ومبادراتها النوعية عالمياً لإنجاح المرأة وتعزيز دورها في مسيرة البناء والتنمية، مواصلة للنهج الراسخ الداعم للمرأة، وبما يعكس التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة 2023"

التزام

من جانبها قالت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن استضافة الدولة لفعاليات إطلاق هذا التقرير تعكس التزامها بدعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في كل أنحاء العالم كمكون رئيسي لأهداف التنمية المستدامة 2030، خصوصاً الهدف الخامس المتعلق بتحقيق التوازن وتمكين النساء والفتيات.

بيانات

ويتضمن التقرير للمرة الأولى بيانات مصنفة حسب الجنس حول التقاطعات بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ، ويتوقع أنه بحلول منتصف القرن، في ظل أسوأ السيناريوهات المناخية، قد يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 158.3 مليون امرأة وفتاة أخرى إلى الفقر (يزيد هذا العدد بحوالي 16 مليوناً عن إجمالي عدد الرجال والفتيان المعرضين للفقر بسبب تغير المناخ).

ومع التركيز بشكل خاص هذا العام على النساء الأكبر سناً، وجد التقرير أن النساء الأكبر سناً يواجهن معدلات فقر وعنف أعلى من الرجال الأكبر سناً.

وفي 28 دولة من أصل 116 دولة تتوفر عنها بيانات، يحصل أقل من نصف النساء المسنات على معاش تقاعدي، وفي 12 دولة، كان أقل من 10 % يحصلن على معاش تقاعدي، في منتصف الطريق نحو عام 2030 من الواضح أن التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة - المساواة بين الجنسين - بعيد كل البعد عن المسار الصحيح.

يوضح التقرير أن العالم يخذل النساء والفتيات، حيث إن مؤشرين فقط من مؤشرات الهدف 5 ((قريبان من الهدف)) ومؤشر الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة عند مستوى ((تحقيق الهدف أو شبه تحقيقه)).

تغيير

ومن ناحيتها صرحت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي:

((في رحلتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب أن نؤكد على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. هذا التقرير يشكل دليلاً للتوجيه وخارطة طريق نحو التغيير، كما يمنحنا فرصة للتأمل في التقدم الذي حققناه. يقدم التقرير نظرة مستقبلية إلى التنمية المستدامة، حيث يؤكد أهمية سماع صوت واحترام منظور كل فرد)).

من جانبه قال الدكتور معز دريد، نائب المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: " تقرير هذا العام هو بمثابة دعوة للعمل، و نعلم أننا بحاجة إلى بذل جهود جادة لتنفيذ الوعود التي قطعناها لصالح النساء والفتيات في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030".وأضاف: "يمكن أن تحدث التدخلات الشاملة والممولة بطريقة كافية والتي تستهدف مجالات عدم المساواة فارقًا كبيرًا".

((أم الإمارات)):

الإمارات تنظر للتوازن بين الجنسين منبعاً وأصلاً في المبادئ التي انطلقت منها

نفخر بنجاحات ((الملف)) خلال السنوات الماضية

منى المري:

فخورون بما حققته الدولة في مؤشرات التنافسية

نورة السويدي:

الدولة ملتزمة بدعم تمكين المرأة وتعزيز ((التوازن))

موزة الشحي:

التقرير فرصة للتأمل في التقدم الذي حققناه

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