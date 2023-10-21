رئيس الدولة يشدد على فتح ممرات إنسانية لنقل المساعدات إلى غزة دون عوائق

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وفد دولة الإمارات المشارك في ((قمة الرياض)) بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا ((الآسيان))، التي افتتحها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما شهد افتتاح القمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلوها ورؤساء وفودها بجانب قادة ورؤساء حكومات دول ((الآسيان))، بحضور معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقشت القمة تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون ورابطة ((الآسيان)) في مختلف المجالات وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية بجانب استكشاف الفرص الجديدة للتعاون بين الجانبين ورفعه إلى المستوى الاستراتيجي بما يخدم تطلعات شعوبهما نحو التنمية والازدهار.

اجتماع

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمة له بمناسبة انعقاد ((قمة الرياض)) بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا ((الآسيان)):

((نجتمع اليوم بينما تشهد منطقتنا صراعاً دموياً تتفاقم تداعياته ومخاطره يوماً بعد يوم خاصة على المستوى الإنساني))، وتقدم سموه بالتعازي إلى أهالي كل الضحايا الذين سقطوا في هذا الصراع وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مجدداً الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع اتساع الصراع وتهديده للسلام الإقليمي.

كما شدد سموه على أولوية الحفاظ على أرواح كل المدنيين وتوفير الحماية لهم وفتح ممرات إنسانية لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق، إضافة إلى تضافر الجهود لإيجاد أفق للسلام الشامل في المنطقة.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ((أن هذه القمة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول ((الآسيان)) في مختلف المجالات خاصة في ظل ما يجمع بين الجانبين من روابط وثيقة، وما يتوفر من فرص كثيرة ومتنوعة لتعزيز المصالح المشتركة في مختلف المجالات خاصة المجالات التنموية التي تخدم تطلعات شعوبنا نحو التنمية والرخاء)).

وأشار سموه إلى أن مجلس التعاون ورابطة ((الآسيان)) لديهما إرادة مشتركة لدفع العلاقات بينهما إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، وهذا ما تجسده خطة العمل المشتركة 2024 - 2028، التي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، لدعوته لحضور القمة، كما أعرب عن تقديره للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، لجهوده الكبيرة في قيادة أعمال هذه القمة.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن دولة الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول رابطة ((الآسيان)) في إطار نهجها القائم على بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم بما يصب في مصلحة التنمية والازدهار للجميع.

منوهاً بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات ودول ((الآسيان)) شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية ونعمل من أجل مزيد من الشراكات الاقتصادية مع دول الرابطة خلال الفترة المقبلة بما يحقق نقلات نوعية في علاقات الجانبين.

وأضاف سموه أن العالم يواجه اليوم تحديات خطيرة تمتد من سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء والتغير المناخي والأوبئة إلى النزاعات والصراعات، مشدداً على أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الدولي وتفعيل الدبلوماسية والحوار كونها أدوات جوهرية لبناء الثقة وحل الخلافات وإرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم.

وأشار سموه إلى استضافة دولة الإمارات نهاية العام الجاري مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب28))، مؤكداً أن الدولة تتعاون مع شركائها لخروج المؤتمر بنتائج تصب في مصلحة جميع دول العالم، وقال سموه:

((نتطلع إلى المشاركة الفاعلة من قبلكم في هذا الجهد المشترك لمصلحة البشرية)). وكان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد وصل إلى مقر انعقاد القمة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما حضر افتتاح أعمال القمة الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، الذي ضم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي علي بن حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

محمد بن زايد:

منطقتنا تشهد صراعاً دموياً تتفاقم تداعياته ومخاطره يوماً بعد يوم خاصة على المستوى الإنساني

((قمة الرياض)) تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين مجلس التعاون ورابطة دول ((الآسيان))

مجلس التعاون ورابطة ((الآسيان)) لديهما إرادة مشتركة لدفع العلاقات بينهما إلى الأمام

الدولة تتعاون مع شركائها لخروج ((كوب28)) بنتائج تصب في مصلحة جميع دول العالم

سموه يجدد الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع اتساع الصراع وتهديده للسلام الإقليمي

شدد على أولوية الحفاظ على أرواح كل المدنيين وتوفير الحماية وتضافر الجهود لإيجاد أفق للسلام الشامل في المنطقة

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