محامو محمد بازوم يرفضون الاتهامات بمحاولته الفرار مؤكدين أنها ملفقة

رفض محامو رئيس النيجر محمد بازوم الذي أطيح في انقلاب 26 يوليو الجمعة اتهامات وجهها النظام العسكري الحاكم بشأن محاولته الهروب، مؤكدين أنها "ملفقة".

وقال محمد سيدو ديان، منسق مجموعة من محامي الرئيس المخلوع في بيان "نرفض بشدة هذه الاتهامات الملفقة بحق الرئيس بازوم".

وأضاف أن "الاحتجاز ...خط أحمر جديد تم تجاوزه من قبل المجلس العسكري الذي يواصل انتهاك الحقوق الأساسية لموكلنا".

أكد النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب يوليو مساء الخميس أن بازوم المسجون منذ الانقلاب، حاول "الهرب" لكنه أخفق وتم اعتقال عدة أشخاص.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة عن "قلقه إزاء الوضع الغامض" لبازوم، داعيا "إلى إطلاق سراحه مع زوجته وإبنه بشكل فوري".

وتدعم فرنسا الرئيس المخلوع وتطالب مع عدد من الدول والمنظمات بإطلاق سراحه، لكن النظام العسكري ما زال متشددا في موقفه.

وما زال بازوم يرفض الاستقالة وهو مسجون في مقر إقامته داخل القصر الرئاسي مع زوجته عزيزة ونجله سالم.

وفي 18 سبتمبر، لجأ إلى القضاء في غرب أفريقيا للمطالبة بإطلاق سراحه واستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وفرضت على النيجر عقوبات اقتصادية دولية منذ الانقلاب وأوقفت دول عدة مساعداتها المالية لها.

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