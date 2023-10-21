رسمياً.. حسين لبيب يفوز برئاسة مجلس إدارة الزمالك المصري لمدة أربع سنوات مقبلة



أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك المصري، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء وقائمته الموحدة لمدة أربع سنوات مقبلة.

وقالت اللجنة عقب الانتهاء من فرز الأصوات بعد منتصف ليل الجمعة /السبت إن حسين لبيب نجح في الفوز بمقعد رئيس مجلس الإدارة بعد منافسة مع فاروق جعفر وعمر هريدي وميرفت السيد أحمد وماجد فاروق الحنبلي.

وأضافت اللجنة أن هشام نصر فاز بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة بعد منافسة شرسة مع هاني العتال فيما أنهي حسام المندوه منصب أمانة الصندوق لصالحة بعد منافسة من عبد المجيد سليم وكريم عادل عبيد ومحمد قدري محمد الماوي، فيما أعلن خالد لطيف انسحابة قبل ساعات من إجراء الإنتخابات .

وأوضحت أنه بالنسبة لمنصب العضوية فوق السن، فاز كل من أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق وفاز بمقاعد تحت السن كل من أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز