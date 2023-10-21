من شيكاغو إلى إسرائيل فغزة.. قصة الرهينتين الأمريكيتين

كادت الزيارة التي قامت بها جوديث وابنتها ناتالي رعنان، من شيكاغو إلى إسرائيل، تكون الأخيرة لهما، قبل أن تعلن حماس الإفراج عنهما، الجمعة، بعد وساطة قطرية.

وكانت جوديث وناتالي، اللتين تحملان الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، وفق ما ذكرته "أسوشيتد برس" قد توجهتا إلى إسرائيل للاحتفال بعيد ميلاد والدة جوديث الـ85 في كيبوتس ناحال عوز، إضافة إلى موسم الأعياد اليهودية، لينتهي بهما رهينتين في يد حماس في هجومها الأعنف منذ عقود على إسرائيل، بالسابع من أكتوبر الحالي.

وتخرجت ناتالي، 17 عاماً، أخيراً من مدرسة ديرفيلد الثانوية في شمال ضواحي شيكاغو الأمريكية.

وقال عمها، آفي زامير، لشبكة "سي بي إس نيوز شيكاغو"، إنها أرسلت رسالة نصية إلى العائلة بعد وقت قصير من بدء الهجوم في 7 أكتوبر، قائلة: "نحن جميعاً بخير، نعم بالفعل. تعرضت غرفة الأم التي كانت تنام فيها للقصف، لكننا ننتقل الآن إلى بيت ضيافة آخر حيث يوجد مأوى".

وبعد أيام من افتراض أن جوديث وناتالي رعنان قد احتجزتا كرهائن من قبل حماس، أكد حاخامهما مئير هيشت أن الحكومة الإسرائيلية اتصلت بعائلتهما لإخبارهما بأنهما على قيد الحياة، وفق ما نقلت صحيفة "إن بي سي شيكاغو".

وتلقت عائلة ناتالي وجوديث خبر اختطافهما من قبل حماس من أحد الجيران، الذي كان يراقب من زاوية نافذته إخراج الوالدة وابنتها من المنزل إلى سيارة تحت تهديد السلاح، وفق "سي بي سي".

ونشرت الحكومة الإسرائيلية اللقطة الأولى للرهينتين بعد الإفراج عنهما.



وأعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن سعادته بتأمين إطلاق سراح الرهينتين، مؤكدا أنه تحدث إليهما.

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