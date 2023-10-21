مصر تستضيف قمة للسلام بالشرق الأوسط في ظل غياب أمريكي

تستضيف مصر مؤتمراً مهماً للسلام في الشرق الأوسط وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس إلى حرب إقليمية.

ودعت مصر الأسبوع الماضي إلى مؤتمر دولي لمناقشة ما سمَّته "تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الاجتماع سيسعى إلى التوصل إلى "إجماع دولي" على الحاجة إلى خفض التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ولم يتضح بعد من سيشارك في الاجتماع الذي سيستمر يوماً واحداً والذي أطلق عليه اسم "قمة القاهرة للسلام".

وذكرت مصادر إعلامية مصرية أن قادة فلسطين والأردن وإيطاليا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيحضرون القمة.

وشهد مطار القاهرة حالة استنفار وسط كل الأجهزة العاملة وفتح استراحة رئاسة الجمهورية لاستقبال ضيوف القمة، وتم تشكيل فرق عمل لاستقبال الوفود المصاحبة للقادة الذين سيشاركون في فعاليات القمة.





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