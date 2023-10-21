«التمكين الحكومي» تطلق منصة الخدمات الرقمية المشتركة

أعلنت دائرة التمكين الحكومي، أمس، عن إطلاق منصة موحدة للخدمات الرقمية الحكومية لإمارة أبوظبي، وهي: منصة الخدمات الرقمية المشتركة.

وتعزز المنصة الرقمية الموحدة مستويات التعاون بين الجهات الحكومية من خلال استخدام أدوات مشتركة، لترتقي بتجربة المستخدمين في العديد من المجالات المختلفة. كما تعزز أمان وخصوصية البيانات، وتدعم الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات السليمة الصائبة من خلال استخدام التحليلات المتقدمة للبيانات والعمليات الموحدة. وقال أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي: ((يهدف إنشاء منصة موحدة للخدمات الرقمية إلى تقديم فوائد كبيرة لكل الجهات الحكومية في أبوظبي وتعزيز التعاون فيما بينها)).

وأضاف: ((تمثل هذه المنصة الخطوة الأولى من سلسلة مبادراتنا التي تتماشى مع سعينا لزيادة مرونة وفعالية حكومة أبوظبي وقابليتها للتكيف، وتتركز جهودنا على تأكيد التزامنا بتقوية وإرساء مستويات التعاون بين مختلف الجهات في الإمارة، فضلاً عن دعم التحول الرقمي وضمان تقديم تجربة سلسة لجميع شركائنا الذين يدعمون نجاح حكومة أبوظبي)).

يشار إلى أن منصة الخدمات الرقمية المشتركة جرى إطلاقها خلال فعاليات اليوم الأول من معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم.