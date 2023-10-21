وزيرة التعليم في إستونيا لـ «البيان »:تجربة الإمارات في التعليم والتكنولوجيا ملهمة ومبتكرة

أكدت كريستينا كلاس وزيرة التعليم والبحث في جمهورية إستونيا، في تصريح خاص لـ((البيان)) خلال زيارتها لمعرض جيتكس غلوبال 2023، أن دولة الإمارات لديها تجربة ملهمة ومبتكرة في مجال التعليم والابتكار التكنولوجي، واعتبرتها من الدول الرائدة في تبني التكنولوجيا الداعمة للعملية التعليمية، وهو ما مكنها من تحقيق تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

وأوضحت أن تجربة دولة الإمارات في مجال التعليم تعكس الرؤية الحضرية والريادية للتكنولوجيا في العملية التعليمية، حيث أدرك القائمون على التعليم أن الاستفادة من التكنولوجيا يمكن أن تحسن تجربة التعلم وتعزز النتائج التعليمية للطلاب، من خلال تبني التكنولوجيا واستخدامها بشكل فعال، كما أنها تعزز مشاركة الطلاب وتفاعلهم وتعزز قدراتهم الإبداعية.

ولفتت إلى أن وزراتي التربية والتعليم في دولة الإمارات وإستونيا لديهما تعاون فعّال، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2022 تركز على تعزيز الابتكار في مجال التعليم، وبشكل خاص على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية.

تحديات المستقبل

وأعربت كلاس عن تطلعها إلى تعاون أوثق مع دولة الإمارات، من خلال تبادل المعرفة والخبرات والتعلم من بعضنا البعض في مجال التعليم والابتكار التكنولوجي، للمساهمة في تحسين نظام التعليم في كلا البلدين وتعزيز قدرات طلابنا على مواجهة تحديات المستقبل. وأضافت: ((التعاون سيفتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين.

لا سيما في مجال تجارب التعلم الذكي، وإدراكاً للإمكانات التحويلية للتقنيات المتقدمة في التعليم، وإننا حريصون على استكشاف المبادرات المبتكرة التي من شأنها إثراء تجربة التعلم للطلاب في كلا البلدين، حيث يظل هدفنا المشترك هو إنشاء نظام تعليمي عالمي المستوى يدمج الحلول التكنولوجية المتطورة لتسهيل بيئة تعليمية جذابة وفعالة لطلابنا)).

وأشارت كلاس إلى أن استخدام التكنولوجيا في التعليم يسهم في تعزيز التفاعل والمشاركة الفعالة للطلاب في عملية التعلم، ويتيح لهم استكشاف المفاهيم بطرق مرئية وتفاعلية، وتحفيز الفضول والإبداع، وتوسيع آفاقهم العقلية، كما تسهم التكنولوجيا في توفير فرص متساوية للتعلم والتنمية لجميع الطلاب، بغض النظر عن ظروفهم الشخصية أو الجغرافية

ابتكار تكنولوجي

وقالت ((نحن في إستونيا نشارك الإمارات الرؤية نفسها فيما يتعلق بتعزيز التعليم من خلال الابتكار التكنولوجي، وندرك أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة قوية لتمكين الطلاب وتوسيع آفاقهم، لذلك نعمل جاهدين في إستونيا على تعزيز التكنولوجيا في المدارس وتطبيقها بشكل فعال في العملية التعليمية من أجل توفير بيئة تعليمية تحفز التفكير النقدي والتعلم النشط والتعاون بين الطلاب)).

وأردفت بأن هذه هي الزيارة الأولى لها وتهدف إلى الاطلاع على التجارب الموجودة للدولة، حيث لاحظت انفتاحاً ملحوظاً تجاه التكنولوجيا في مجال التعليم، وتوقعت تطوراً مستمراً نحو تقديم تعليم عالي الجودة.