أكاديميون وخبراء لـ« البيان »: 11 توصية لتوطين الكفاءات في «التكنولوجيا» وتعزيز الأمن السيبراني

أكد أكاديميون وخبراء لـ((البيان)) أهمية توطين الكفاءات في مجال التكنولوجيا، وتطوير القدرات المحلية، من أجل تعزيز الأمن السيبراني، وقدموا 11 توصية تستهدف تعزيز عمليات التوطين في ذلك المجال الحيوي.

وتمثلت تلك التوصيات في إنشاء مصنع وطني للرقائق الإلكترونية، إنشاء منصة موحدة لاستشراف المستقبل، تأهيل وتطوير الكوادر المحلية في مجال التقنيات الحديثة، تعزيز الوعي بأهمية اكتساب المهارات التقنية لدى الطلبة وتعزيز التخصصات ذات الصلة بالجامعات.

كما تضمنت التوصيات تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول، والتعلم المستمر وصقل مهارات الخريجين في تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التعاون بين المؤسسات التعليمية والشركاء الاستراتيجيين لإنشاء نظام إيكولوجي مستدام للابتكار، وكذلك إعادة النظر في البنية التحتية الرقمية لدرء خطر التحديات السيبرانية، وإنشاء جهة مختصة ببناء الخبرات في الأمن السيبراني، وأخيراً دعم البحث العلمي في هذا المجال.

وأفاد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي: آن الأوان لإنشاء مصنع للرقائق الإلكترونية في الإمارات، لتسريع التحول نحو الخدمات الذكية، ومواكبة استراتيجية الذكاء الاصطناعي ليكون مشروعاً ضخماً ضمن مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم.

وأوضح أنه لابد من إنشاء منصة موحدة تجمع الأكاديميين والباحثين وأصحاب القرار وأرباب العمل من أصحاب المشاريع الكبيرة لاستشراف العلوم المستقبلية.

حياة رقمية

بدوره قال الدكتور سعيد بن خلفان الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي: ((نحن اليوم نعيش حياة رقمية وأغلب أوقاتنا نقضيها في العالم الرقمي، وبالتالي فإن إدراك ومعرفة التحديات الأمنية التي تواجهنا في هذا العالم مهم جداً، ويجب أن نعزز الوعي لدى الطلبة وذويهم بكيفية حماية أنفسهم في العالم الرقمي)).

ولفت إلى أهمية طرح تخصصي أمن المعلومات والأمن الافتراضي في الجامعات كونها باتت من وظائف المستقبل، وتعتبر من أهم التخصصات المطلوبة في الدولة لمواجهة التحديات في هذا المجال.

وأردف الدكتور يوسف العساف: بأن أهمية توطين قطاع تقنية المعلومات ينطلق من ارتباطه الوثيق بالنمو والازدهار داخل الدول، حيث لا تنطوي هذه العملية على نشر واستخدام الأجهزة والمعدات فحسب، وإنما تعني بشكل أساسي تطوير القدرات المحلية التي تسهم في النمو الاجتماعي والاقتصادي المحلي.

وأضاف العساف: إن دولة الإمارات وضعت خططاً واستراتيجيات طموحة للخمسين عاماً المقبلة، تشكل مساراً متكاملاً لتعزيز تنافسيتها وحمايتها، بإطلاق ((نحن الإمارات 2031)) التي تمثل برنامجاً تنموياً متكاملاً للسنوات العشر المقبلة، حيث يركز محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً على رفع مكانة الدولة ضمن أفضل 3 دول عالمياً في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني.

وأكد الدكتور عبد الله إسماعيل الزرعوني أستاذ في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، على أهمية دعم البحث العلمي والابتكارات في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني.