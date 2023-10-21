«براو» تعزز حضورها في المنطقة

شاركت ((براو)) في معرض ((جيتكس جلوبال))، الذي يعدّ أكبر منصّة للتكنولوجيا والابتكار الدولي لتستعرض محفظتها الشاملة من الخدمات التي تقدّمها في مجال الأمن السيبراني وإدارة البيانات. ومع التوسع الذي حققته الشركة العام الماضي ودخولها سوقي البحرين وأوزبكستان، رسّخت ((براو)) حضورها وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط، ومجلس التعاون الخليجي ورابطة الدول المستقلة. وإلى جانب جيتكس، تشارك ((براو)) في الأحداث المرتبطة بمجال اختصاصها في العالم ونذكر على سبيل المثال مشاركتها مؤخراً في قمّة آسيا الوسطى للأمن السيبراني التي عُقدت في طشقند في أوزبكستان، مما يؤكّد على حرص الشركة على وجودها الدائم في قلب الأحداث العالمية للبقاء في طليعة اتّجاهات الأمن السيبراني.

وقال رولاند هاشم، الشريك الإداري في ((براو)): يسعدنا أن نشارك في معرض جيتكس مرّة جديدة وأن نكون قادرين على المساهمة في أكبر حدث إقليمي يترقّبه قطاع التكنولوجيا سنوياً. فالتفاعل مع شركائنا في القطاع وتبادل المعارف أمرٌ أساسيٌّ، ومعرض جيتكس فعالية أصبحت ثابتةً على جدولنا السنوي.

وأضاف: يأتي العالم إلى جيتكس لاستكشاف أحدث الابتكارات والاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الإلكترونية، والأمن السيبراني ويسعدنا أن نكون حاضرين بين عمالقة هذا القطاع لنقدّم محفظتنا الخاصّة من أحدث الحلول والخدمات التي تواكب سرعة التطوّر الذي يشهده القطاع بشكل مستمر.