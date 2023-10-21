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«أبوظبي التجاري» يناقش النتائج الفصلية الأربعاء

10/21/2023 1:01:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن بنك أبوظبي التجاري أن مجلس إدارته سيناقش البيانات المالية للربع الثالث من عام 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 25 أكتوبر 2023. وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أشار البنك إلى أن مجلس الإدارة سينظر أيضاً في بعض الموضوعات العامة الأخرى.

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