«أبوظبي التجاري» يناقش النتائج الفصلية الأربعاء

«أبوظبي التجاري» يناقش النتائج الفصلية الأربعاء
التاريخ
10/21/2023 1:01:58 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن بنك أبوظبي التجاري أن مجلس إدارته سيناقش البيانات المالية للربع الثالث من عام 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 25 أكتوبر 2023. وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أشار البنك إلى أن مجلس الإدارة سينظر أيضاً في بعض الموضوعات العامة الأخرى.
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