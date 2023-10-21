«أدنوك للحفر» تعيّن مديراً مالياً جديداً

«أدنوك للحفر» تعيّن مديراً مالياً جديداً
التاريخ
10/21/2023 1:01:57 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة أدنوك للحفر تعيين يوسف سامي السيد فتحي بمنصب المدير المالي للشركة اعتباراً من أمس (20 أكتوبر 2023). وكانت الشركة قد أعلنت أول من أمس استقالة عيسى تاباني أكايهيموني من منصبه كمدير مالي للشركة لأسباب شخصية.
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