«أدنوك للحفر» تعيّن مديراً مالياً جديداً

أعلنت شركة أدنوك للحفر تعيين يوسف سامي السيد فتحي بمنصب المدير المالي للشركة اعتباراً من أمس (20 أكتوبر 2023). وكانت الشركة قد أعلنت أول من أمس استقالة عيسى تاباني أكايهيموني من منصبه كمدير مالي للشركة لأسباب شخصية.

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