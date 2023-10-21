شراكة بين «زايد للإسكان» و«مصدر» لتبادل الخبرات الإسكانية

وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، مذكرة تفاهم مع مدينة مصدر، لتطوير الشراكات الاستراتيجية بشأن تبادل الخبرات المعرفية والبيانات والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة بالمشاريع الإسكانية والخدمات المجتمعية، في إطار ترسيخ مكانة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز مؤشراتها التنافسية في الإسكان والتنمية الحضرية،

وقع المذكرة، في ((جيتكس 2023))، كل من المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومحمد البريكي، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام لمدينة مصدر.

وتتضمن بنود الشراكة، التنسيق والتواصل لتنظيم التعاون المشترك في مجال تبادل البيانات ومشاركتها بين الطرفين وفق أطر العمل التي تتضمن تعزيز القدرة التنافسية للدولة في مجال الإسكان عالمياً، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات والرؤى والسياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية في قطاع الإسكان، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم تطوير البنية التحتية الحضرية والإسكان.

وأكد المهندس محمد المنصوري أن المذكرة جاءت لتعزيز علاقات التعاون والجهود التكاملية والشراكات الاستراتيجية بين مختلف الجهات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعات ذات المجالات والخدمات المشتركة.

وأوضح أنها ستسهم في تحقيق رؤية الإمارات لتوفير مساكن آمنة ومستدامة لجميع مواطنيها، وأنها تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.

من جانبه، قال المهندس محمد البريكي، ((نثمن الخطوات التي اتخذتها حكومة الدولة لتوفير مساكن تلبي احتياجات المجتمع. كما ونسعى في مدينة مصدر لأن تلبي المساكن كافة الاعتبارات البيئية)).

وأضاف تتضمن محفظتنا أول فيلا في الدولة خالية من الانبعاثات، وهي الأولى في الحصول على تصنيف ((4 نجوم)) في برنامج استدامة.