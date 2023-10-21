شرطة دبي تستعرض أحدث خدماتها الذكية

عرضت القيادة العامة لشرطة دبي في ((جيتكس جلوبال)) أمس مركز الشرطة الذكي ((SPS))، الذي يقدم كل الخدمات الشرطية إلى المتعاملين بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، ويستطيع المتعامل من خلاله الحصول على الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية.

كما استعرضت خدمة ((أبحر بأمان)) التي تُمكّن مرتادي البحر من تسجيل خطط رحلاتهم ومواقعهم المتوقعة خلال كل رحلة.

كما استمع زوار منصة الشرطة لشرح حول ((نظام المفقودات والمعثورات الذكي))، الحائز على الاعتماد العالمي في الابتكار، والمرتبط مع القطاعات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقطاعات العامة والخاصة، وجميع شرائح المجتمع بصورة ذكية ومُبتكرة.