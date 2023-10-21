مشاركة قوية لـ «كهرباء دبي» بـ «جيتكس جلوبال»

سجلت منصة هيئة كهرباء ومياه دبي في ((جيتكس جلوبال)) حضوراً كبيراً من المسؤولين والزوار، واستضافت توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الهادفة إلى دعم الجهود المبذولة من أجل تعزيز أطر التعاون بين المؤسسات المحلية والعالمية لتسريع عملية التحول الرقمي.

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وتفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عدداً من منصات الشركات التقنية العالمية المشاركة في ((جيتكس جلوبال)) والتقى مجموعة من المسؤولين في تلك الشركات.

كما تسلمت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال ((جيتكس جلوبال)) جائزة ((التميز عبر الابتكار)) من شركة ((سوفت وير إيه جي)) العالمية للتقنية، وذلك لمبادراتها في التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات.

وخلال فعاليات المعرض أبرمت ((ديوا الرقمية)) مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاتصالات المتخصصة ((نداء))، لتطوير خدمات متخصصة تتمثل في إنترنت الأشياء، والاتصال عبر الألياف الضوئية والخدمات السحابية وخدمات مراكز البيانات والخدمات السيبرانية.

وتم تكريم مركز البيانات للحلول المتكاملة ((مورو)) الشركة التابعة لـ((ديوا الرقمية))، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، كأول مزوّد خدمات سحابية رائد معتمد في المنطقة من قبل ((ريد هات)) المزود الرائد عالمياً لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر. ونالت ((مورو)) شراكة برنامج ((ديل تكنولوجيز)) للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بصفة الشريك الأول في المنطقة، تقديراً لما تقدمه للمتعاملين والمجتمعات في هذا المجال.

كما قدم معهد ((أب تايم)) شهادة المستوى الثالث الأعلى ((Tier-III)) إلى ((مورو)) عن مركز البيانات الأخضر التابع لشركة ((مورو))، والذي يعد أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة ((غينيس)) للأرقام القياسية، ،كما انضمت ((مورو)) إلى مبادرة ((السحابة السيادية)) من شركة ((في إم وير)). ووقعت ((مورو)) مذكرة تفاهم مع ((هيئة دبي الرقمية)) لتقديم أحدث خدمات الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية في إمارة دبي. كما وقعت ((مورو)) اتفاقية تعاون مع ((الأمانة العامة للمجلس القضائي)) في إمارة دبي لتطوير موقعهما الإلكتروني.

ووقعت أيضاً ((مورو)) اتفاقية شراكة مع شركة ((كومفلت)) لتقديم خدمات وحلول رقمية مشتركة لتطوير البنية التحتية للمؤسسات، إلى جانب توقيع اتفاقية شراكة مع شركة ((بي إم سي)) لتقديم خدمات رائدة من ((سحابة مورو)) في مجال إدارة خدمات وعمليات تقنية المعلومات.

كما شهد المعرض توقيع اتفاقية مع ((جينيسيس)) لتوفير تجربة معتمدة على السحابة للمتعاملين وتطوير حلول مراكز الاتصال، واتفاقية مع ((مدينة دبي الطبية)) لتنفيذ منصتها المتكاملة للأنظمة الأمنية، واخرى مع ((بي إم سي هليكس)).

وأبرمت شركة ((إنفرا إكس))، إحدى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن ((ديوا الرقمية))، مذكرة تعاون مع ((زوهو إنترنت الأشياء)) في مجال أجهزة الاتصال بعيد المدى لإنترنت الأشياء وشبكة محطات تقنية الاتصال بعيد المدى لإنترنت الأشياء.

كما وقعت اتفاقية شراكة مع شركة ((كريم)) لتعزيز تبنّي شبكة محطات تقنية الاتصال بعيد المدى لإنترنت الأشياء، واتفاقية تعاون مع)) ((فورتينت)) لتوفير حلول خاصة بشبكات واسعة النطاق المُعرّفة بالبرمجيات، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، للارتقاء بالخدمات التي يقدمها الطرفان وتعزيز بنيتهما التحتية الرقمية.

وفي سلسلة الاتفاقيات وقعت شركة ((ديجيتال إكس))، إحدى شركات ((ديوا الرقمية))، اتفاقية تعاون مع شركة ((إل جي)) وشركة ((هاي ريزليوشن)) وشركة ((بنكيو)) واتفاقية تعاون مع ((سامسونج)).