«بيانات» تبدأ تصنيع الأقمار الاصطناعية في الإمارات خلال 2025

كشفت شركة ((بيانات))، المزودة لحلول البيانات الجيومكانية والتحليلات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن دخولها مجال تصنيع الأقمار الاصطناعية، إذ سيتم تصنيع أول قمر اصطناعي بالشراكة مع ((الياه سات))، وشركة ((أي ساي)) الفنلندية في أبوظبي، خلال النصف الأول من عام 2025.

وأفادت الشركة، أنه بموجب اتفاقية بين كل من (بيانات والياه سات وأي ساي الفنلندية)، ستشهد السنوات الأربع المقبلة، إطلاق ما بين 7 إلى 9 أقمار اصطناعية، منها على الأقل 5 أقمار إماراتية الصنع.

وقال حسن الحوسني العضو المنتدب للشركة: نركز العام الجاري على الشراكات المحلية والدولية، وبشكل خاص مع ((الياه سات)).

وأضاف الحوسني، في حديث خاص مع وكالة أنباء الإمارات ((وام))، على هامش المشاركة بمعرض جيتكس 2023 في دبي: الياه سات متخصصة في حلول الاتصالات الفضائية، فيما ((بيانات)) متخصصة في المنظومة الأرضية، وبالتالي، فالشراكة بينهما تكاملية، وبمجرد وصول الصور الفضائية، نكون قادرين على التعامل معها، ووضعها في الإطار الصحيح للاستفادة منها.

وقال: وقعنا اتفاقية مع ((الياه سات)) وشركة ((أي ساي)) العالمية، حيث سيتم إطلاق قمر اصطناعي مخصص للصور الفضائية الرادارية في النصف الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن التعاون مع ((الياه سات))، يمنحنا القدرة كقطاع خاص لمفاوضة أكبر الشركات العالمية، واستقطابهم للسوق المحلي لبناء القدرات في الدولة، وليس فقط لاستقطاب التقنية.

آلية

وأوضح أن جزءاً من الاتفاق، ينص على بناء آلية تصنيع الأقمار الاصطناعية داخل الدولة في مقر شركة ((الياه سات))، لافتاً إلى أن السنوات الأربع المقبلة، ستشهد إطلاق 7 إلى 9 أقمار اصطناعية، منها على الأقل 5 أقمار سيتم تصنيعها في الإمارات.

وقال: تصنيع القمرين الاصطناعيين الأولين يتم حالياً في مقر شركة ((أي ساي)) في فنلندا، وخلال عملية البناء، يتم تدريب فرق العمل من شركتي ((بيانات)) و((الياه سات))، لتمكين القدرات التصنيعية، وفي الوقت نفسه يتم بناء المراكز الخاصة بالتصنيع في موقع شركة ((الياه سات))، لنصل إلى تصنيع أول قمر اصطناعي في النصف الأول من عام 2025.

بيانات

وحول طبيعة الخدمات، أوضح الحوسني أن بيانات تستطيع استخدام الصور الفضائية ودمجها ومعالجتها لتزويدها للعملاء بشكل جاهز، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات تستفيد من خدماتنا الجيومكانية.

وتحدث الحوسني عن آخر جهود شركة بيانات في تطوير قطاع النقل الذكي، حيث توصلت بيانات إلى مجموعة من مذكرات التفاهم، من خلال المبادرة ((SAVI))، التي أطلقتها حكومة أبوظبي، إذ تم توقيع عدة مذكرات تفاهم خلال حفل الإطلاق، في ما يتعلق بمجال الخدمات الأرضية والجوية والبحرية.

وقال: في مجال المسح الجوي، تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الإسبانية ((إكس كاليبر))، لنعمل معهم على الأنظمة الجوية، وأنظمة استقطاب البيانات في مجالات التعدين والاستشعار تحت الأرضي والمياه الجوفية، وفي الخدمات الأرضية، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية مع ((اتصالات)) و((وي رايد))، ومذكرة تفاهم مع شركة ((بوني))، والهدف من كل ذلك، هو استقطاب هذه الشركات العالمية للعمل في الدولة.