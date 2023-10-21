وزير العدل يزور منصة محاكم دبي ويطّلع على خدماتها ومبادراتها الرقمية

زار معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل الإماراتي، منصة محاكم دبي، ضمن فعاليات منصة دبي الرقمية خلال جيتكس 2023.

وتفقّد النعيمي الخدمات التي قدمتها محاكم دبي في هذا الحدث الريادي، كما اطلع على آخر المستجدات والمبادرات الرقمية التي قامت بها الدائرة في منصتها.

واختتمت محاكم دبي مشاركتها بفعاليات ((معرض جيتكس للتقنية 2023))، وسط حضور من المسؤولين والمختصين والمتعاملين والمهتمين بالشأن القضائي، للاطلاع على آخر المستجدات والمبادرات الرقمية التي استعرضتها الدائرة في منصتها على مدار خمسة أيام.

واستمع الحضور إلى شرح من المسؤولين في المحاكم، حول كيفية عمل هذه الخدمات، وإسهامها المباشر في سرعة وتيسير إنجاز الأعمال، وأبدوا إعجابهم بالخدمات التي توفُّرها، خاصَّة خدمة المسار السريع لخدمات الكاتب العدل، التي كان لها أثر كبير في تسهيل وتسريع عمليات التوثيق، وتحقيق المصداقيَّة والشفافيَّة في العمل القضائي.

كما أبدوا إعجابهم بخدمة مسار الصَّرف الآلي، التي اختصرت الوقت والجهد على المتعامل، وخدمة الزَّواج المدني عن بعد التي عملت على تنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، في ظل الإجراءات المستحدثة. وتعكس مشاركة محاكم دبي في معرض جيتكس 2023 التزامها المستمر بالابتكار والتطور في مجال القضاء والعدالة، وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للابتكار القضائي على المستوى العالمي، مع التزامها بتطوير وتوسيع خدماتها الذكية، لتلبية احتياجات المجتمع، وتحقيق تجربة قضائية مبتكرة ومتميزة.