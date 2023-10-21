4 ملايين درهم جوائز من «إينوك» خلال مهرجان دبي للتسوق 2024

تحتفل مجموعة ((إينوك)) بنسخة 2024 لمهرجان دبي للتسوق بإطلاق مجموعة من العروض المجزية تشمل سحوبات على جوائز نقدية بقيمة تزيد على 4 ملايين درهم لأكثر من 100 عميل، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية وقسائم لخدمات السيارات بقيمة 250 ألف درهم، وذلك حتى 14 يناير 2024.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع مهرجان دبي للتسوّق للعام التاسع والعشرين على التوالي، إذ تتيح لنا هذه الشراكة توفير أفضل تجربة للعملاء كل عام من خلال جوائز جديدة وقسائم خصومات وغيرها من المكافآت المميزة، بما في ذلك فرصة الفوز بأكثر من 4 ملايين درهم نقداً. ونتطلع هذا العام لتقديم تجربة لا تنسى لكل المتسوقين والزوار في كافة أرجاء دولة الإمارات.

جدير بالذكر أن عروض المهرجان الترويجية تتوفر في مختلف أرجاء الإمارات عبر كافة محطات الخدمة التابعة لمجموعة اينوك، ومتاجر ((زووم)) في محطات المترو، ومتاجر ((زووم)) العامة والمستقلة، ومنافذ ((أوتوبرو))، ومواقع ((تسجيل)). حيث تتيح اينوك للعملاء إمكانية الدفع عبر مجموعة متنوعة من الحلول.