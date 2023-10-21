4 ملايين درهم جوائز من «إينوك» خلال مهرجان دبي للتسوق 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحتفل مجموعة ((إينوك)) بنسخة 2024 لمهرجان دبي للتسوق بإطلاق مجموعة من العروض المجزية تشمل سحوبات على جوائز نقدية بقيمة تزيد على 4 ملايين درهم لأكثر من 100 عميل، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية وقسائم لخدمات السيارات بقيمة 250 ألف درهم، وذلك حتى 14 يناير 2024.
وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع مهرجان دبي للتسوّق للعام التاسع والعشرين على التوالي، إذ تتيح لنا هذه الشراكة توفير أفضل تجربة للعملاء كل عام من خلال جوائز جديدة وقسائم خصومات وغيرها من المكافآت المميزة، بما في ذلك فرصة الفوز بأكثر من 4 ملايين درهم نقداً. ونتطلع هذا العام لتقديم تجربة لا تنسى لكل المتسوقين والزوار في كافة أرجاء دولة الإمارات.
جدير بالذكر أن عروض المهرجان الترويجية تتوفر في مختلف أرجاء الإمارات عبر كافة محطات الخدمة التابعة لمجموعة اينوك، ومتاجر ((زووم)) في محطات المترو، ومتاجر ((زووم)) العامة والمستقلة، ومنافذ ((أوتوبرو))، ومواقع ((تسجيل)). حيث تتيح اينوك للعملاء إمكانية الدفع عبر مجموعة متنوعة من الحلول.
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