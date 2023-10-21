تعاون بين مجلس الأمن السيبراني و«بيورهيلث»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات عن تعاونه مع ((بيورهيلث))، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، لتعزيز مرونة الأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية في الدولة.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إن التعاون مع ((بيورهيلث))، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، جاء في إطار حرص المجلس على تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتعزيز سبل مواجهة التحديات السيبرانية، وحماية الخدمات الرقمية للمرضى والقطاع.
وقال فرحان مالك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ((بيورهيلث)): ((بالنظر إلى التطور الديناميكي للرعاية الصحية خلال الثورة الصناعية الرابعة التي نعيشها، تعمل رقمنه الخدمات والرعاية الصحية على دفع عجلة التقدم، إلا أننا ندرك أن هذه الفرص تأتي مصحوبة بالمخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا. وتعمل ((بيورهيلث)) بشكل استباقي على اعتماد هذا التحول، حيث ستصبح إنترنت الأشياء الطبية معياراً سائداً ضمن خريطة طريق الرقمنة.
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