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تعاون بين مجلس الأمن السيبراني و«بيورهيلث»

10/21/2023 1:01:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات عن تعاونه مع ((بيورهيلث))، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، لتعزيز مرونة الأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إن التعاون مع ((بيورهيلث))، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، جاء في إطار حرص المجلس على تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتعزيز سبل مواجهة التحديات السيبرانية، وحماية الخدمات الرقمية للمرضى والقطاع.

وقال فرحان مالك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ((بيورهيلث)): ((بالنظر إلى التطور الديناميكي للرعاية الصحية خلال الثورة الصناعية الرابعة التي نعيشها، تعمل رقمنه الخدمات والرعاية الصحية على دفع عجلة التقدم، إلا أننا ندرك أن هذه الفرص تأتي مصحوبة بالمخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا. وتعمل ((بيورهيلث)) بشكل استباقي على اعتماد هذا التحول، حيث ستصبح إنترنت الأشياء الطبية معياراً سائداً ضمن خريطة طريق الرقمنة.

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