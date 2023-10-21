«غرفة عجمان» و«المالية» توثقان شراكتهما الاستراتيجية

سعياً من دائرة المالية في عجمان وغرفة تجارة وصناعة عجمان إلى تلبية تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون عجمان وجهة استثنائية للأعمال، شهد جناح حكومة عجمان في معرض ((جيتكس جلوبال)) توقيع اتفاقية بين الجهتين تنضم بموجبها ((غرفة عجمان)) إلى منصة ((توريد))؛ لتكون أول جهة حكومية مستقلة تتخذ هذه الخطوة بهدف تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنامٍ ومزدهر في الإمارة.

وقع الاتفاقية مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، وسالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان. وتمثل ((توريد)) البوابة الرقمية الموحَّدة للجهات الحكومية في عجمان لطرح مناقصاتها وتنظيم سلسلة توريداتها، والوجهة الرئيسية للمورّدين للاطلاع على الممارسات والمشاركة فيها لتقديم خدماتهم بسلاسة وأمان.

ورحّب مروان آل علي بتوقيع الاتفاقية وانضمام غرفة عجمان إلى منصة توريد، مؤكداً حرص الدائرة المتواصل على فتح المزيد من آفاق التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية والجهات الحكومية المستقلة والجهات الخاصة في الإمارة، وتزويدها بالأدوات المتطورة التي ترفدها في أداء مهامها على أكمل وجه بما يفضي إلى تعزيز التنمية المستدامة في إمارة عجمان وترسيخ مكانتها وجهة للابتكار وريادة الأعمال.

وقال: ((تؤدي غرفة تجارة وصناعة عجمان دوراً جوهرياً في النهوض بمجتمع الأعمال في عجمان، ولطالما كانت من الجهات السبّاقة دوماً إلى دعم التحول الرقمي والذكي في الإمارة؛ لذا فإن انضمامها إلى منصة ((توريد)) مهم، ومن شأنه أن ينعكس إيجابياً على توسيع وتنمية أعمال أعضائها بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة بشكل عام وتعزيز تنافسيتها. ونحن نتطلع إلى انضمام المزيد من الجهات إلى المنصة لرفد مسيرة التحول الرقمي في عجمان)).

من جانبه، أشاد سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون الفعال والقائم بين الغرفة ودائرة المالية في عجمان بهدف توفير خدمات نوعية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لإمارة عجمان.